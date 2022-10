Le Pixel 7 aura une fonction de détection des ronflements et de la toux

Google a annoncé hier ses nouveaux smartphones Pixel 7 et Pixel 7 Pro lors d’un événement matériel « Made by Google ».

Les Pixel 7 et Pixel 7 Pro sont les derniers smartphones phares de l’entreprise. Ils embarquent une puce Tensor G2 mise à niveau, et présentent une construction minimaliste. Ils se démarquent vraiment lorsqu’on les compare aux designs génériques que les fabricants de smartphones ont adoptés ces derniers temps. Cependant, ce qui rend les téléphones Pixel si formidables, c’est le logiciel que Google y intègre. L’entreprise est célèbre pour l’intelligence artificielle avancée qu’elle a développée. Ces intelligences artificielles se reflètent à travers des offres pratiques que Google intègre dans ses smartphones.

Alors que la société s’est beaucoup concentrée sur les fonctions de sécurité, de voix et de caméra du smartphone, elle a également montré brièvement une nouvelle fonctionnalité de santé dans une diapositive : la détection de la toux et du ronflement.

Sur un écran récapitulatif quotidien du coucher, la nouvelle série de Pixel 7 vous montre combien de temps vous avez ronflé et combien de fois vous avez toussé pendant votre sommeil.

Coughing and snoring detection confirmed for Digital Wellbeing, as I mentioned before! pic.twitter.com/FkGOT3J9Sl — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) October 6, 2022

« Avec votre permission, le bien-être numérique peut vous aider à comprendre la qualité du sommeil en analysant l’audio des toux et des ronflements pendant la nuit. Le traitement se fait directement sur votre Pixel 7″, a déclaré un dirigeant lors de la présentation sur scène.

Disponible dans Bien-être numérique

Mishaal Rahman avait déjà publié l’écran de configuration de cette fonctionnalité à la fin du mois dernier, avant le lancement officiel du Pixel 7. L’écran note que la fonctionnalité utilise le microphone du Pixel 7 sans enregistrer ni partager les données avec quiconque.

Selon une page d’assistance de Google, vous pouvez activer cette fonctionnalité à partir de la section Coucher de l’application Horloge, et vérifier vos données sous cette section également. Une autre façon d’accéder à ces données est d’aller dans « Paramètres > Bien-être numérique et contrôle parental > Afficher la toux et les ronflements ».

Il n’est pas clair si la fonctionnalité sera disponible dès la sortie de la boîte ou si elle sera déployée sous forme de mise à jour ultérieurement.