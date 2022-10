La rumeur veut que le Pixel Fold de Google arrive au premier trimestre 2023

Sous le capot, nous pouvons nous attendre à ce que le Pixel pliable soit livré avec le dernier chipset Tensor G2, ainsi qu’Android 13 (offrant des optimisations axées sur les tablettes), et de meilleures caméras, dans la même veine que la série Pixel 7. Vous pouvez vous attendre à trouver une caméra principale de 50 mégapixels, une caméra téléobjectif de 10 mégapixels, et un objectif ultra-large de 8 mégapixels à bord. Tous les autres détails sont encore inconnus, à l’exception de la rumeur du prix de 1 400 dollars (si c’est vrai, il pourrait offrir une concurrence acharnée à Samsung).

On pourrait retrouver un écran OLED pliable de 7,6 pouces, et un écran de couverture de 5,8 pouces — qui ne serait pas pliable et serait ce que vous voyez lorsque l’écran principal est replié.