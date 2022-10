TikTok offre enfin aux créateurs de puissants outils d’édition et un nouveau mode photo

Pour être plus clair, vous pourrez partager des publications carrousels d’images fixes qui s’affichent automatiquement les unes après les autres. Pour pimenter un peu les choses, vous êtes autorisé à ajouter de la musique pour sonoriser les images. Toutes les vidéos et tous les contenus réalisés en mode photo peuvent désormais être associés à des descriptions plus longues, jusqu’à 2 200 caractères pour chaque publication.

En outre, les utilisateurs de TikTok pourront modifier et positionner le texte, ainsi que définir la durée du texte. La mise à jour ajoute également la possibilité d’ajouter des superpositions de photos et de vidéos pour l’empilement d’images dans l’image (ou de vidéos dans la vidéo). Le réglage de la vitesse de la vidéo est une autre nouvelle fonctionnalité incluse dans l’ensemble des outils d’édition améliorés, ainsi que la possibilité de faire pivoter ou de zoomer en avant ou en arrière sur des clips individuels.

TikTok a non seulement inspiré la créativité de ses utilisateurs depuis son lancement il y a 6 ans, mais il a également forcé les autres réseaux sociaux à copier sa formule à succès. YouTube, Instagram, Facebook, Twitter et d’autres concurrents tentent depuis des années de débaucher certains des clients fidèles de TikTok, mais les chiffres prouvent qu’ils ont échoué.