Un rapport indique qu’Apple envisage de transférer une partie de la production des AirPods en Inde

Selon Nikkei Asia, Apple cherche à changer l’endroit où elle produit ses véritables écouteurs sans fil AirPods. Le rapport indique qu’Apple a demandé à ses fournisseurs de déplacer une partie de la production des écouteurs AirPods et Beats en Inde. Il y a environ une semaine, il a été révélé qu’Apple avait transféré une partie de la production de l’iPhone 14 en Inde, où Foxconn, le fabricant sous contrat d’Apple, possède une usine de fabrication.

Selon le rapport, Foxconn se prépare à assembler les écouteurs Beats dans son usine indienne et prévoit de produire les AirPods dans la même usine. La société chinoise Luxshare Precision Industry, un membre important de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, prévoit également de produire des AirPods en Inde. Le rapport de Nikkei indique que Luxshare pourrait ne pas être prête à produire immédiatement des AirPods en Inde, car elle se concentre sur son usine au Vietnam qui fabrique des AirPods.

Apple cherche à déplacer une grande partie de sa production hors de Chine, au cas où les relations entre les États-Unis et la Chine se détérioreraient encore plus qu’aujourd’hui. Toute détérioration entre les deux puissances pourrait conduire les États-Unis à bloquer complètement les importations en provenance du pays. Apple a commencé à envisager sérieusement de délocaliser sa production en dehors de la Chine il y a quelques années, lorsque les États-Unis ont imposé des taxes à l’importation sur les expéditions en provenance de Chine, ce qui a obligé Apple à décider entre augmenter les prix pour couvrir la taxe supplémentaire ou absorber la taxe elle-même, ce qui a réduit ses marges bénéficiaires.

Avec les tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine (qui remettent également en question l’indépendance future de TSMC, le fabricant de puces d’Apple basé à Taïwan), et le retour du COVID-19 en Chine, Apple s’est intéressé à l’Inde, au Vietnam et au Mexique comme zones potentielles où elle pourrait fabriquer ses appareils. Bien entendu, ces pays doivent avoir accès à une chaîne d’approvisionnement capable de fournir des pièces en quantité et qualité suffisantes pour répondre aux besoins d’Apple, et disposer d’une main-d’œuvre capable de travailler sur les chaînes de montage.

Jusqu’à présent, il semblerait que l’initiative d’Apple de fabriquer davantage de modèles d’iPhone en Inde porte ses fruits. Au cours des cinq mois écoulés depuis avril, Apple a exporté depuis l’Inde pour plus d’un milliard de dollars d’unités d’iPhone. Pour l’année se terminant en mars 2023, Apple pourrait exporter pour 2,5 milliards de dollars d’iPhone depuis l’Inde.

Outre l’Inde, les autres options pour Apple sont le Vietnam et le Mexique

L’Inde est le deuxième plus grand marché de smartphones au monde après la Chine, mais avant les États-Unis. Cependant, sa position de pays en développement rend la tarification extrêmement importante. À l’origine, Apple a commencé à fabriquer des modèles plus anciens en Inde pour éviter d’avoir à payer la taxe d’importation que l’Inde applique aux modèles d’iPhone importés de Chine. La fabrication d’un plus grand nombre d’iPhone sur le territoire indien s’inscrit également dans le cadre de la campagne « Make in India » du Premier ministre indien Narendra Modi.

Auparavant, Apple se concentrait sur la production de modèles plus anciens en Inde. Il est dans l’intérêt d’Apple de procéder à des transferts de fabrication hors de Chine au coup par coup, au cas où il y aurait des problèmes. Quels sont les types de problèmes qui pourraient survenir ? Apple pourrait avoir plus de mal à s’approvisionner en pièces et composants dans une nouvelle chaîne d’approvisionnement. Elle pourrait avoir davantage de mal à trouver des ouvriers de chaîne de montage correctement formés et à les faire venir dans les usines tous les jours ouvrables. Et, il y a d’autres aspects à prendre en compte, notamment la capacité à emballer et à expédier rapidement les produits pour une distribution mondiale.

Le Vietnam est une région en plein essor pour la fabrication de produits technologiques pour des entreprises comme Samsung, Google et Apple. Foxconn possède également des installations dans le pays.