Nouvelle génération AirPods : innovation et technologie au rendez-vous

Apple prévoit de lancer deux nouveaux modèles d’AirPods cette année pour remplacer les modèles de deuxième et troisième génération.

Selon Mark Gurman, dans la dernière édition de la newsletter Power On, Apple devrait introduire une nouvelle variante d’entrée de gamme des AirPods, portant le numéro de modèle B768(E), ainsi qu’une version de milieu de gamme, identifiée par le numéro de modèle B768(M). La production de ces deux paires débutera en mai dans les installations des fabricants GoerTek Inc. et Luxshare Precision Industry Co., et leur sortie est prévue pour septembre ou octobre.

Ces nouveaux AirPods bénéficieront d’un design rénové, assurant une meilleure adaptation à l’oreille des utilisateurs. Les boîtiers de charge seront équipés d’un port USB-C, remplaçant le port Lightning. Le modèle de milieu de gamme intégrera la réduction active du bruit (une première pour les modèles non-Pro) et son étui sera pourvu de la fonctionnalité « Localiser », permettant de retrouver les écouteurs s’ils se trouvent à l’intérieur d’un étui égaré.

Gurman révèle que Apple prévoit de produire un nombre record d’AirPods, avec une prévision de 20 à 25 millions d’unités pour ces nouveaux modèles.

Outre les modifications matérielles, des changements logiciels sont également attendus pour les AirPods cette année.

Des nouveautés logicielles

Une nouveauté, liée au lancement d’iOS 18, introduirait un mode aide auditive pour les AirPods Pro, permettant d’utiliser ces écouteurs haut de gamme comme des aides auditives. Certains appareils auditifs pouvant désormais être vendus sans ajustement personnalisé, l’idée est que certaines personnes souffrant de perte auditive, réticentes à porter une aide auditive classique, pourraient être plus enclines à utiliser des AirPods pour améliorer leur audition. Un nouveau modèle d’AirPods Pro est attendu pour l’année prochaine au plus tard.

Apple envisagerait également d’ajouter aux AirPods une fonction de test auditif, permettant à l’utilisateur de vérifier son audition avec l’appareil. Gurman ajoute qu’Apple travaille sur un futur modèle d’AirPods équipé d’une caméra basse résolution, qui filmerait l’environnement autour de l’utilisateur. On suppose que ces images seraient consultables sur l’iPhone de l’utilisateur, montrant ce qui se trouve derrière lui, invisible pendant qu’il regarde devant.