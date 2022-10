Motorola pourrait lancer un Moto G32 5G abordable

Le Moto G32 5G, par exemple, remplacerait la caméra principale de 50 mégapixels du G32 « 4G » par une caméra de 64 mégapixels encore plus performante , tout en réduisant le capteur secondaire de 8 à seulement 2 mégapixels et en conservant la caméra tertiaire de 2 mégapixels à l’arrière.

Sur la base d’un rendu un peu flou rendu public par 91mobiles, ce smartphone pourrait ressembler à peu près à l’actuel Moto G32 4G LTE , mais avec un processeur MediaTek non spécifié sous son capot au lieu d’un SoC Snapdragon de Qualcomm. Il est assez déroutant de constater que ces modèles du même appareil, qu’ils soient ou non compatibles avec la 5G, partageraient le même nom interne « Devon », malgré de multiples différences dans les spécifications.

Au moins deux autres appareils devraient voir le jour d’ici la fin de l’année 2022, et bien que leurs spécifications et leurs conceptions fraîchement divulguées ne semblent pas vraiment spéciales selon, eh bien, tous les standards, la grille de prix pourrait être un juge de paix pour les consommateurs.

Même si Motorola n’a pas chômé ces derniers temps en sortant des appareils de milieu de gamme et de haut de gamme de la marque Edge à gauche et à droite, et en les complétant à l’occasion par un nouveau smartphone ultra-abordable de la série Moto G, la société n’a certainement pas terminé l’année en ce qui concerne les annonces de produits.