Qualcomm et l’aube de la 6G en Inde : Inauguration du centre de conception à Chennai

Dans une démarche audacieuse vers l’innovation technologique, Qualcomm Technologies a officiellement inauguré son nouveau Centre de Conception à Chennai, un projet annoncé plus tôt cette année, marquant ainsi un engagement substantiel envers le progrès numérique de l’Inde. Cet événement s’accompagne du lancement du programme indien de recherche universitaire Qualcomm 6G, en parfaite harmonie avec la Vision Bharat 6G du gouvernement indien, visant à promouvoir l’excellence académique et le leadership dans les technologies émergentes de la 6G.

Ce nouveau centre représente un investissement considérable, soulignant l’engagement de Qualcomm envers l’avancement numérique de l’Inde. Spécialisé dans les solutions de connectivité sans fil, le centre se concentrera sur les innovations autour des technologies Wi-Fi et contribuera à la recherche et au développement de la technologie cellulaire 5G mondiale. Il est prévu de créer des opportunités d’emploi pour jusqu’à 1 600 professionnels qualifiés, s’alignant ainsi sur l’initiative « Make in India » du gouvernement.

La cérémonie d’inauguration a été honorée par la présence de Cristiano Amon, président et PDG de Qualcomm Incorporated, et de Shri. Ashwini Vaishnaw, ministre de l’Union des Chemins de fer, des Communications, et de l’Électronique et des Technologies de l’Information de l’Inde. Amon a mis en lumière l’importance cruciale du centre de Chennai, affirmant l’engagement de Qualcomm envers l’Inde et reconnaissant les opportunités de croissance que le pays offre, grâce à son environnement propice à l’innovation technologique et au développement des talents.

PM Shri @narendramodi Ji’s vision is to develop complete semiconductor ecosystem. Today one more building block – Qualcomm semiconductor design center inaugurated in Chennai.

Thankyou Mr. @cristianoamon and special thanks for showing up in Indian traditional attire. pic.twitter.com/EccbOmLrIX — Ashwini Vaishnaw (मोदी का परिवार) (@AshwiniVaishnaw) March 14, 2024

Ce programme, qui étend l’initiative de recherche universitaire existante de Qualcomm, soutient des professeurs sélectionnés de prestigieuses institutions telles que les IITs et l’IISc dans leurs recherches sur les technologies clés de la 6G. Le premier groupe comprend 17 chercheurs qui recevront environ 1,02 million de dollars en financement sur trois ans.

Le programme se déroule en deux phases, incluant des présentations sur la 6G par les leaders en R&D de Qualcomm, ainsi que des ateliers périodiques. La première phase a impliqué la sollicitation de propositions de recherche des universités choisies, tandis que la deuxième phase, s’étendant sur trois ans, facilitera l’interaction continue entre les professeurs, les étudiants et les contacts désignés de Qualcomm.

Focus de la Recherche

Sur plus de 40 soumissions, 17 propositions ont été sélectionnées, couvrant différents domaines tels que la couche physique (PHY), la couche de contrôle d’accès au support physique/moyen (PHY/MAC), la couche MAC, les couches supérieures, et la fréquence radio (RF), avec des sujets de recherche allant de l’intégration de l’IA/ML dans l’exploration de la 6G aux communications et applications 6G.

En plus du programme de recherche sur la 6G, Qualcomm mène des initiatives pour soutenir l’écosystème sans fil en Inde, y compris des subventions universitaires, des prix, des bourses, et un soutien aux startups à travers des programmes comme le Qualcomm Design in India Challenge et le programme de mentorat en semi-conducteurs Qualcomm.

En alignement avec la Vision Bharat 6G, Qualcomm aspire à découvrir des caractéristiques et applications innovantes, répondant aux besoins des consommateurs et des entreprises indiennes tout en ciblant les marchés mondiaux, renforçant ainsi l’évolution numérique de l’Inde et sa stature en tant que superpuissance technologique mondiale.