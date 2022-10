Voici le robot aspirateur Xiaomi Robot Vacuum X10+, et la série Truclean W10 Wet Dry Vacuum

Le Xiaomi Truclean W10 Ultra Wet Dry Vacuum et le Xiaomi Truclean W10 Pro Wet Dry Vacuum sont respectivement disponibles sur mi.com au prix public indicatif de 799,99 euros et 599,99 euros. Du 4 au 10 octobre, pour tout achat d’un Xiaomi Truclean W10 Ultra Wet Dry Vacuum, un Xiaomi Massage Gun, d’un montant de 149,99 euros sera offert, et pour tout achat d’un Xiaomi Truclean W10 Pro Wet Dry Vacuum, un Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3,5 L, d’un montant d’un 129 euros sera offert.

Xiaomi propose deux variantes dans cette série afin de s’adapter aux différentes configurations des ménages et aux préférences de nettoyage. Le Xiaomi Truclean W10 Ultra Wet Dry Vacuum dispose d’un mode de nettoyage à haute température (75 °C). Une station de base intelligente lui permet de s’auto-nettoyer, de se réapprovisionner et de se sécher.

La série d’aspirateurs-laveurs TruClean W10 permet un nettoyage en profondeur . Le Truclean W10 Ultra Wet Dry Vacuum et le Xiaomi Truclean W10 Pro Wet Dry Vacuum sont des modèles portatifs qui aspirent, passent la serpillière et récurent. Ils sont équipés d’un système avancé de reconnaissance de la saleté ; la fonction adaptative intégrée ajuste la puissance de nettoyage en fonction de la quantité de poussière. Un seul clic permet de nettoyer n’importe quel désordre, qu’il s’agisse de déchets liquides ou de poils d’animaux.

Le Xiaomi Robot Aspirateur X10+ utilise l’algorithme propriétaire S-Cross AITM pour nettoyer parfaitement autour des obstacles. Un laser à double ligne et une caméra RVB pour la détection des cibles sont inclus. Grâce à la navigation LDS, l’appareil planifie un itinéraire de nettoyage efficace pour toute taille ou configuration de maison. Le TÜV Rheinland certifie que la machine est sûre et privée, ce qui protège votre vie privée.

Ce nettoyeur polyvalent nettoie tous les types de sols. La serpillière se soulève automatiquement lorsque son capteur à ultrasons détecte des tapis et ramasse la poussière avec une puissance d’aspiration de 4 000 PA . Les deux tampons rotatifs de la serpillière éliminent les taches tenaces sur le sol grâce au nettoyage sous pression. Ce robot tout-en-un libère les consommateurs férus de technologie des tâches répétitives et fastidieuses après une longue journée.

L’aspirateur robot X10+ de Xiaomi facilite le nettoyage. Grâce à sa station de base intelligente, le gadget peut vider sa poubelle, nettoyer les tampons, remplir le réservoir d’eau, maintenir sa serpillière humide et s’auto-sécher pour réduire la rétention d’humidité et les odeurs. Il s’agit d’une véritable automatisation qui facilite le nettoyage de la maison.