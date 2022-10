Comment afficher la Dynamic Island de l’iPhone 14 Pro sur n’importe quel appareil Android ?

by

by

La Dynamic Island de l’iPhone 14 Pro est si immensément populaire que vous trouverez déjà de multiples applications qui vous permettent de la recréer sur n’importe quel smartphone Android. Dynamic Island est la mise à jour tant attendue de l’encoche. Même si Apple a lancé la tendance de l’encoche, le monde des smartphones Android a évolué beaucoup plus rapidement et s’est tourné vers des moyens plus innovants d’accueillir la caméra frontale tout en maximisant l’utilité de la zone d’affichage, y compris des solutions où la caméra frontale est discrètement positionnée sous l’écran.

Même si les principaux fabricants Android, dont Samsung, ont adopté depuis longtemps des découpes beaucoup plus petites pour la caméra frontale, Apple a dû relever un tout autre défi : faire de la place pour les capteurs biométriques. Avec la nouvelle approche d’Apple, les capteurs Face ID sont désormais placés dans la découpe cylindrique, tandis que la caméra frontale est placée vers la droite. Mais ce n’est pas la découpe qui rend la Dynamic Island intelligente et attrayante : c’est la façon dont iOS 16 manipule la zone autour de la découpe en forme de pilule pour la rendre plus utile.

Une fonctionnalité analogue est désormais disponible pour les utilisateurs d’Android.

Qu’est-ce qui distingue Dynamic Island ?

Lorsque Dynamic Island se développe pour afficher des alertes ou des notifications, la bannière noire voile complètement la découpe. En effet, la zone noire de l’écran AMOLED de l’iPhone 14 Pro se fond facilement dans la découpe, ce qui donne l’impression que la zone étendue est une grosse pilule. Cette caractéristique, ainsi que la cohérence de l’affichage de toutes les notifications, font de Dynamic Island une solution efficace et enviable.

Heureusement, une myriade d’applications nous permet d’afficher les notifications sur un smartphone Android d’une manière analogue à Dynamic Island. Un avantage significatif de la plupart des smartphones et tablettes Android par rapport à l’iPhone 14 est la surface beaucoup plus petite occupée par la découpe. Cela rend le faux Dynamic Island plus homogène, même si le type d’écran n’est pas nécessairement AMOLED.

Il existe plusieurs applications sur le Google Play Store qui offrent une fonctionnalité analogue.

Comment configurer « Dynamic Island » pour votre smartphone Android ?

Pour que Dynamic Island fonctionne sur votre smartphone Android, il suffit de télécharger l’une des nombreuses applications disponibles sur le Google Play Store qui proposent cette fonctionnalité. Certaines sont mieux notées que d’autres, et certaines d’entre elles peuvent présenter des bugs. Vous devrez peut-être essayer plusieurs applications avant d’en trouver une qui fonctionne bien sur votre téléphone, mais en général, au moins un produit s’est avéré populaire parmi les utilisateurs.

Téléchargez et installez l’application Dynamic Island — dynamicSpot sur votre appareil Android depuis le Google Play Store Lorsque vous lancez l’application pour la première fois, il vous sera demandé d’accorder diverses autorisations, notamment l’accès aux notifications arrivant sur le smartphone et l’autorisation de dessiner et d’afficher la Dynamic Island au-dessus d’autres applications. En outre, il vous sera demandé d’autoriser les fonctions d’accessibilité afin de pouvoir contrôler d’autres applications à l’aide de cette fenêtre contextuelle Une fois que vous avez accordé les autorisations requises pour l’application, vous pouvez commencer à personnaliser l’apparence du clone de la Dynamic Island Rendez-vous sur l’application, où vous pouvez appuyer sur le symbole Play dans le coin supérieur droit de l’écran pour tester l’apparence de Dynamic Island sur votre appareil Android avec les paramètres par défaut. Ensuite, vous pouvez accéder aux paramètres de la fenêtre contextuelle dans l’application pour modifier le positionnement vertical et horizontal de la fenêtre contextuelle, ainsi que sa taille

Comment personnaliser Dynamic Island pour votre smartphone Android ?

Vous pouvez également choisir d’afficher la découpe au centre de l’écran (pour les caméras à poinçon au centre de l’écran) ou à gauche pour les caméras placées dans un coin. N’oubliez pas que lorsque vous augmentez ou diminuez la taille de la découpe, les icônes qu’elle contient s’adaptent également. Heureusement, l’application vous donne un aperçu de la découpe lorsque vous modifiez les paramètres.

Vous pouvez également modifier les gestes tels que le tapotement simple ou l’appui long. Dynamic Spot vous permet également de modifier l’heure par défaut, après quoi la fenêtre contextuelle disparaît automatiquement. En outre, vous pouvez modifier de nombreux paramètres liés à l’apparence, comme l’animation lorsque le clone de Dynamic Island apparaît ou se déplie.

Tout comme sur l’iPhone 14 Pro, la Dynamic Island de votre application Android affiche l’icône de l’application lorsqu’une nouvelle notification arrive. Vous pouvez choisir de manière sélective les apps qui affichent les notifications ou autoriser toutes les applications à les afficher. Vous pouvez également appuyer sur l’icône de l’application pour ouvrir la notification ou effectuer une pression longue sur l’icône pour afficher un aperçu de la notification.

Vous disposez d’un grand nombre d’options de contrôle

Pour la musique et les autres médias en particulier, l’application permet une variété de contrôles supplémentaires. Tout d’abord, elle affiche la pochette de l’album au lieu de l’icône de l’application. En face de la pochette de l’album, le clone de Dynamic Island affiche une animation d’égaliseur, comme sur un iPhone 14 Pro. Cette animation ajoute une touche interactive au lecteur multimédia. Il se peut toutefois que cette animation ne soit disponible que pour les utilisateurs qui achètent l’application.

Vous pouvez également appuyer longuement sur la Dynamic Spot et la développer pour afficher un widget complet de lecteur multimédia. Celui-ci fonctionnera avec n’importe quelle application multimédia, y compris celles pour les podcasts et les livres audio, ainsi qu’avec YouTube (à condition que vous soyez un abonné premium). En outre, vous recevez également des alertes lorsque le smartphone est mis en charge ou a une batterie faible et lorsque vous êtes en appel. Vous pouvez également revenir à l’appel en appuyant sur la Dynamic Spot.

Dynamic Spot offre l’ensemble de fonctionnalités le plus complet à l’heure où j’écris ces lignes.