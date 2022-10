Twitter met enfin en place des tweets modifiables ... mais pas en France

La très attendue fonctionnalité de modification des tweets a été mise en place depuis longtemps, mais elle est officiellement proposée aujourd’hui aux abonnés de Twitter Blue.

Par une série de tweets, Twitter a annoncé ce lundi que le déploiement de la fonction « Modifier un Tweet » pour les abonnés à Twitter Blue a commencé.

test went well, Edit Tweet is now rolling out to Twitter Blue members in Canada, Australia, and New Zealand!

US coming soon pic.twitter.com/7NNPRC0t1I

—Twitter Blue (@TwitterBlue) October 3, 2022