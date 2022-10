Des cadres d’Apple affirment que la Dynamic Island est la plus grande nouveauté depuis l’iPhone X

L’une des plus grandes nouveautés disponibles sur l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max est ce qu’on appelle la Dynamic Island. Remplaçant la controversée encoche, la Dynamic Island n’est pas seulement une découpe en forme de poinçon dans l’écran, mais un mélange de matériel et de logiciels qui vient avec des capacités supplémentaires. Et comme une innovation que beaucoup sont susceptibles de copier pour les appareils Android, la Dynamic Island est quelque chose qu’Apple elle-même semble aimer.

Le vice-président senior de l’ingénierie logicielle d’Apple, Craig Federighi, et le vice-président de la conception de la Human Interface d’Apple, Alan Dye, par exemple, ont fait l’éloge de la nouvelle fonctionnalité dans une récente interview accordée au magazine japonais Axis, décrivant la Dynamic Island comme la plus grande mise à niveau depuis l’iPhone X.

« C’est probablement le premier changement majeur de fonctionnement en cinq ans depuis la sortie de l’iPhone X. Il y a cinq ans, nous avons perdu le bouton d’accueil avec l’iPhone X, ce qui a fondamentalement revu diverses méthodes de fonctionnement de l’iPhone, comme la façon de déverrouiller l’écran de verrouillage, de revenir à l’écran d’accueil et de changer d’application. Cette nouvelle fonctionnalité a également changé l’apparence de l’iPhone, et cela m’a fait réfléchir à nouveau sur la façon d’exécuter plusieurs applications, les notifications, et la façon de gérer le comportement en cours en arrière-plan. C’était un défi très excitant pour nous de consolider ce qui se passe sur notre iPhone dans ce petit endroit interactif », a déclaré Federighi.

Alors, qui a eu l’idée ? Difficile à dire, explique Dye, car la Dynamic Island a fait l’objet d’une discussion excessive à huis clos chez le géant de Cupertino.

« Chez Apple, il est très difficile de retrouver la source des idées. Parce que notre travail est basé sur une énorme discussion avec différents groupes de personnes. Or, l’une de ces discussions portait sur le fait que si la zone du capteur sur l’écran pouvait être réduite, que pourrait-on faire de l’espace excédentaire. Ce n’est pas un argument qui est apparu au cours de la dernière année environ, mais c’est l’un des sujets dont on discute depuis de nombreuses années », a-t-il déclaré.

La rencontre parfaite du matériel et logiciel

La barre d’état fournit des informations cruciales telles que l’autonomie de la batterie, l’heure et la connexion au réseau, mais, comme le dit Dye, « le moment décisif a été lorsque j’ai réalisé que l’animation (de la Dynamic Island) ne devait pas se limiter à la zone de la barre d’état ». En fait, c’est en réalisant que la Dynamic Island pouvait grandir et rétrécir en fonction de ce qu’on lui demandait de faire que l’idée a vraiment décollé — et c’est aussi ce qui en fait un élément si unique d’iOS 16.

Bien qu’il semble qu’elle puisse être décrite uniquement comme une mise à jour majeure d’iOS, Dye le considère comme une sorte de moyen terme où le logiciel et le matériel se rencontrent. Il pense qu’Apple a fait « un bon travail pour effacer les frontières entre le matériel et le logiciel » grâce à la fluidité des transitions avec la Dynamic Island.

Dans l’ensemble, il semble que le duo soit satisfait du résultat de cette nouvelle fonctionnalité. La réaction des fans à la Dynamic Island a été plutôt positive, ce qui est une bonne chose, car il semble qu’elle ne sera pas réservée aux modèles d’iPhone Pro dans les prochaines versions.