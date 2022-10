La Pixel Watch est déballée en avance par un Redditor

Un Redditor utilisant le pseudo « Suckmyn00dle » a réussi à mettre la main sur une Google Pixel Watch. L’appareil ne sera pas officialisé avant l’événement Made by Google de ce jeudi, ce qui nous donne l’impression que cette personne n’était pas censée avoir la montre en sa possession. Il a également déclaré qu’il ne voulait pas l’allumer parce qu’il ne voulait pas se faire prendre, ce qui est une autre raison pour laquelle il n’était pas censé ouvrir la boîte, encore moins la montrer aux yeux de tous.

Mais une bonne chose est sortie de tout cela. L’utilisateur de Reddit a pris un grand nombre de photos.

L’arrière de la boîte de la Pixel Watch indique clairement ce que l’on retrouve dans la boîte, à savoir la montre, un bracelet sport, et le câble de charge magnétique USB-C. Le petit bracelet s’adapte aux poignets de 130 à 175 mm de circonférence tandis que le grand bracelet est compatible avec les poignets qui mesurent 165 à 210 mm de circonférence.

La boîte nous informe également que la Pixel Watch prend en charge le Wi-Fi, le Bluetooth, le NFC et le GPS. Elle nécessite un smartphone fonctionnant sous Android 8.0 ou plus, un accès à Internet, un compte Google. Les photos prises par l’abonné de Reddit confirment que la montre sera préinstallée avec Wear OS 3.5. Elle sera dotée d’un écran de 1,18 pouce et de la puce Exynos 9118, vieille de quatre ans, à l’intérieur de l’appareil. Elle devrait être dotée de 1,5 à 2 Go de RAM et de 32 Go de stockage natif.

La batterie d’une capacité de 300 mAh devrait lui assurer une autonomie d’une journée entière. La Pixel Watch surveillera votre fréquence cardiaque, votre sommeil, votre taux d’oxygène dans le sang et vos rythmes cardiaques grâce à un capteur ECG. Vous pourrez également suivre les allées et venues de votre smartphone Pixel et certaines de vos activités physiques.

Rendez-vous jeudi !

La Pixel Watch sera officiellement présentée le jeudi 6 octobre prochain, lors de l’événement Made by Google qui débutera à 16 heures, heure de Paris. Selon les rumeurs, le prix du modèle Wi-Fi uniquement devrait être de 379 euros, tandis que le modèle LTE devrait vous coûter 429 euros.

Vous pouvez regarder la diffusion en direct de cette semaine depuis ce lien.