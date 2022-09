Razer tease sa première console de jeu sur le cloud, la Razer Edge 5G

Dans la foulée de l’annonce du G Cloud de Logitech, Razer vient de teaser sa propre console de jeu sur le cloud. Une courte vidéo du Razer Edge 5G est apparue lors de la présentation de Verizon au Mobile World Congress de Las Vegas, et des détails supplémentaires sont prévus pour le 15 octobre lors du RazerCon.

En effet, Razer et Verizon se sont associés pour créer une console de jeu portable sur le cloud. Et, ils ont reçu l’aide de Qualcomm. Le Razer Edge 5G fonctionne sur la plateforme Snapdragon G3x de Qualcomm, qui a été présentée l’année dernière sur un concept de console portable Razer.

Les détails sur la Razer Edge 5G, tels que les spécifications, les caractéristiques, le design et le prix, sont inconnus. Mais, elle fonctionnera sous Android, et sera compatible avec des services comme Xbox Cloud Gaming. Nous savons également que la console dispose d’une sorte de boutons d’épaule fantaisistes (ils sont mis en évidence dans la vidéo de teasing).

BREAKING: @Verizon, @Razer and @Qualcomm are teaming up on the world’s first 5G mobile gaming handheld—Razer Edge 5G! It will allow you to play your favorite games regardless of whether you are gaming in the cloud, on an app or streaming from your console. https://t.co/TYPw5xFyeF pic.twitter.com/F9Vg3CfABl

— George Koroneos 🗿🍹 (@GLKCreative) September 28, 2022