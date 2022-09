Sony va proposer une autre exclusivité PlayStation sur PC : Sackboy : A Big Adventure

Les exclusivités PlayStation ne restent pas toujours exclusives. En fait, certains d’entre eux ont régulièrement fait leur apparition vers le PC, et il y a de bonnes chances que nous voyions encore plus de portage PC à l’avenir. Mais bizarrement, le dernier portage PC de Sony a fait l’objet d’une fuite un peu tôt — par Sony elle-même.

Un trailer d’annonce pour le portage PC de « Sackboy : A Big Adventure » a apparemment été publié sur YouTube avant la date prévue, mais plutôt que de retirer la bande-annonce ou de la mettre en « privé », PlayStation Latinoamérica a changé son statut en « non répertorié ». S’il s’agit d’une erreur, il semble que les gens de Sony aient décidé de s’en accommoder, puisque le compte Twitter officiel de LittleBigPlanet a confirmé la plupart des détails présentés dans la bande-annonce apparemment divulguée.

Sackboy: A Big Adventure is coming to PC! 🖥️ 4K & Targeted 120 FPS

🖥️ Ultrawide 21:9 Support

🖥️ NVIDIA DLSS

🖥️ And more! Launching October 27th! 🚀

Available for Pre-Order Now! ❤️ pic.twitter.com/OzxfcMt45J — Sackboy: A Big Adventure | LittleBigPlanet (@LittleBigPlanet) September 29, 2022

Qu’il s’agisse d’une erreur ou d’une révélation légitime, il n’en reste pas moins que les joueurs sur PC auront droit à un autre jeu PlayStation autrefois exclusif. Et si la série est probablement plus connue pour son contenu créé par les joueurs (dont ce jeu est dépourvu), la scène PC riche en mods pourrait offrir une sorte de retour en forme.

« Sackboy : A Big Adventure » est le dernier opus de la série « LittleBigPlanet » et, bien qu’il s’agisse d’un jeu de plateforme multijoueur comme les précédents opus de la franchise, il y a quelques différences entre ce jeu et les titres principaux. Comme je l’ai déjà mentionné, une grande différence est que « Sackboy : A Big Adventure » ne propose pas de créateur de niveaux, l’une des caractéristiques des jeux « LittleBigPlanet ».

Disponible dès le 27 octobre

En revanche, l’édition PC prend en charge les écrans larges 4K et améliore la résolution visuelle grâce au super échantillonnage par apprentissage profond des cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX. Et, bien sûr, puisqu’il est maintenant sur PC, il peut également gérer des taux de rafraîchissement variables et des framerates jusqu’à 60 fps — ainsi que des temps de chargement plus rapides, en fonction de votre matériel.

Vous n’aurez pas à attendre très longtemps si vous êtes impatient d’emmener Sackboy en balade sur autre chose qu’une PS4 ou PS5. Selon les informations de la bande-annonce traduite (et confirmée par la suite sur Twitter), le jeu sortira le 27 octobre 2022 sur l’Epic Games Store et Steam au prix de 59,99 euros. Certes, ce prix est un peu élevé pour un jeu vieux de deux ans, mais il est tout nouveau sur PC, non ?