Eero réalise qu’une connexion filaire peut en fait être bonne

En matière de mise en réseau, le Wi-Fi est très pratique, mais il n’arrive pas à la cheville des câbles en termes de performances et de fiabilité. Amazon semble avoir pris cette idée à cœur puisqu’il introduit dans sa gamme Eero une passerelle dotée d’une prise Ethernet, qui prend en charge l’alimentation par Ethernet, ou PoE. La société commercialise également un point d’accès PoE.

Amazon a un pied énorme dans l’espace des routeurs Wi-Fi grâce à sa gamme Eero. Et hier, Amazon a présenté une poignée de nouvelles entrées dans la gamme Eero qui sont parfaites pour les foyers, les entreprises et tous ceux qui ont simplement besoin d’un Wi-Fi haute performance.

Amazon a lancé aujourd’hui le Eero PoE 6 et le Eero PoE Gateway, deux nouveaux dispositifs d’alimentation par Ethernet. Le Eero PoE 6 ressemble à un routeur Eero ordinaire, à l’exception du fait qu’il ne dispose pas de prise de courant.

Au lieu de cela, le PoE tire son énergie du même câble Ethernet que celui qu’il utilise pour obtenir sa connexion Internet réelle. Si vous êtes prêt à payer pour ce produit, l’alimentation par Ethernet (PoE) peut vous permettre de bénéficier d’une plus grande flexibilité et d’un câblage plus propre, et c’est exactement ce qu’Amazon apporte au Eero PoE 6.

Le Eero PoE 6 a une zone de couverture allant jusqu’à 2 000 pieds carrés et peut se connecter à plus de 100 appareils. L’appareil est capable d’atteindre des vitesses sans fil allant jusqu’à 1,5 Gigabit par seconde et des canaux de 160 MHz. Et, en raison de la polyvalence du PoE, il peut aller pratiquement partout où un câble Ethernet peut être tiré, ce qui facilite le montage encastré aux plafonds et aux murs.

Une passerelle PoE d’Eero

Et pour accompagner ces points d’accès, vous avez la passerelle PoE d’Eero. Selon le PDG d’Eero, il s’agit du « premier dispositif sans fil dédié d’Eero », et il dispose de 2 ports Ethernet 10 gigabits non PoE et de 8 ports Ethernet 2,5 gigabits PoE. Vous n’avez pas nécessairement besoin d’utiliser des Eero avec ces ports, car la passerelle peut également prendre en charge d’autres types de dispositifs PoE. La passerelle peut fournir jusqu’à 100W de puissance sur ces 8 ports si elle utilise son alimentation de 145 W.

Le Eero PoE 6 peut ressembler à un routeur Eero ordinaire, mais il utilise l’alimentation par Ethernet (PoE) et tire toute son énergie d’un seul câble Ethernet.

Le Eero PoE 6 vous coûtera 300 dollars, tandis que le Gateway coûtera la somme astronomique de 650 dollars. Il s’agit certainement d’appareils pour professionnels, mais si vous avez les moyens et que vous souhaitez mettre en place une installation Wi-Fi propre, ils sont impressionnants.