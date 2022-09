by

Et si le Pixel Fold était le produit le plus attendu le 6 octobre ?

Avec le lancement officiel du duo Pixel 7 et de la Pixel Watch tout proche, de nouvelles informations sur les appareils ont fuité à gauche et à droite. Certaines de ces nouvelles informations proviennent directement de Google, car l’entreprise a montré qu’elle préférait divulguer elle-même ses appareils plutôt que de laisser des fuites le faire. La société a réussi à garder un produit secret jusqu’à présent, mais un informateur a maintenant révélé l’intégralité de la gamme automnale. Et, 6 produits attendus lors de l’événement d’automne de Google.

Yogesh Brar affirme que, outre le Pixel 7, le Pixel 7 Pro et la Pixel Watch, dont le dévoilement est confirmé le 6 octobre, Google pourrait également lancer deux produits Nest et donner un aperçu de deux produits Pixel.

Le Pixel 7 empruntera le design de son prédécesseur et apportera quelques changements mineurs ici et là. Les spécifications seront également largement les mêmes, à l’exception de la puce Tensor de seconde génération, probablement un nouveau capteur téléobjectif mais comparable, et peut-être la reconnaissance faciale. Les deux smartphones ont fait l’objet de nombreuses fuites et, bien qu’ils puissent devenir l’un des meilleurs smartphones de 2022, ils ne présentent aucun mystère (du moins, c’est ce que nous pensons).

De même, la Pixel Watch a fait l’objet de nombreuses fuites, mais elle est en quelque sorte plus excitante parce qu’il s’agit de la première smartwatch de Google et qu’elle pourrait menacer davantage la domination d’Apple en matière de wearables.

Selon la rumeur d’aujourd’hui, nous pourrions également voir un nouveau système Wi-Fi maillé appelé Nest Wifi Pro pendant l’événement, ainsi qu’une sonnette Nest filaire.

Des produits teasés pour 2023

Alors que les appareils susmentionnés seront lancés cette année, Google pourrait également nous donner un aperçu des appareils qui arriveront l’année prochaine. Le premier est la Pixel Tablet, avec laquelle la société a surpris tout le monde lors de l’événement I/O de mai.

À l’époque, la société a seulement révélé qu’il s’agirait d’une tablette axée sur le consommateur alimentée par la puce Tensor et qu’elle sortirait en 2023. Les fuites indiquent que la tablette prendra en charge la norme USI (Universal Stylus Initiative), qui s’applique à tous les fabricants, et sera dotée de deux capteurs IMX355 de 8 mégapixels, l’un à l’arrière et l’autre à l’avant.

Google révélera probablement plus de spécifications lors de l’événement et pourrait également révéler un calendrier plus concret.

Le Pixel Fold pourrait enfin arriver

Le véritable coup d’éclat pourrait être la rumeur du Pixel Notepad, le premier smartphone pliable de Google. Google a apparemment failli annuler le Pixel Fold à plusieurs reprises, de peur qu’il ne soit pas en mesure de rivaliser avec les meilleurs smartphones pliables.

La société a expérimenté le facteur de forme depuis 2019 et il semble qu’un appareil soit travaillé à partir de zéro, ce qui devrait apaiser les craintes qu’il s’agisse d’une tablette décevante.

Les fuites suggèrent que le Pixel Fold s’inspirera du design bien accueilli du OPPO Find N et pourrait comporter 5 caméras et une puce propriétaire.

Indépendamment de ce qu’il apporte à la table, il est intéressant qu’il soit à peu près prêt pour le showtime, mais nous avons très peu entendu parler de lui. Comme elle l’a fait avec la tablette Pixel, Google ne nous montrera probablement que des rendus ou des images de son smartphone pliable.