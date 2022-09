Google permettra de savoir si vos informations personnelles ont été divulguées

Google vient d’annoncer l’extension de son futur outil de confidentialité. Conçu pour empêcher que vos informations personnelles identifiables (IPI) ne soient trop faciles à trouver, l’outil « Résultats sur vous » a été annoncé pour la première fois en mai 2022. Il commencera bientôt à être déployé à un public plus large, et une fois qu’il sera sorti, vous serez en mesure de demander facilement la suppression de vos données personnelles.

À l’occasion de la conférence « Search On 22 », Google a annoncé qu’elle allait enrichir cet outil d’une nouvelle fonctionnalité utile : la possibilité de configurer des alertes si et quand vos informations nominatives apparaissent sur le Web.

Early next year, you’ll also be able to opt into alerts if new results appear with personally identifying information, so you can quickly request their removal from Google Search… pic.twitter.com/AFQy8bpAkX

— Google SearchLiaison (@searchliaison) September 28, 2022