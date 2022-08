Sony augmente le prix de la PS5 en Europe et d’autres pays

Sony augmente les prix de sa PS5 en France — et plus généralement en Europe, au Japon, en Chine, en Australie, au Mexique et au Canada. Les prix augmentent de 10 % en Europe, de 21 % au Japon et d’environ 6 % au Royaume-Uni, en raison de l’impact de l’inflation sur Sony et de nombreuses autres entreprises.

« Nous constatons que les taux d’inflation élevés dans le monde, ainsi que l’évolution défavorable des devises, ont un impact sur les consommateurs et créent une pression sur de nombreuses industries », explique Jim Ryan, président et directeur général de Sony Interactive Entertainment. « Étant donné ces conditions économiques difficiles, SIE a pris la difficile décision d’augmenter le prix de détail recommandé (RRP) de la PlayStation 5 sur certains marchés en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA), en Asie-Pacifique (APAC), en Amérique latine (LATAM), ainsi qu’au Canada. »

Les nouveaux prix prennent effet immédiatement, à l’exception de l’augmentation au Japon qui entrera en vigueur le 15 septembre. Alors que Sony augmente les prix de la PS5, la situation de l’approvisionnement reste un problème sur de nombreux marchés. « Notre priorité absolue continue d’être l’amélioration de la situation de l’approvisionnement de la PS5 afin que le plus grand nombre de joueurs possible puisse expérimenter tout ce que la PS5 offre et ce qui est encore à venir », déclare Ryan.

L’augmentation des prix aura un impact sur les versions numérique et disque de la console. En Europe, la PS5 avec le lecteur de disques Blu-ray Ultra HD passe à 549,99 € contre 499,99 € auparavant, tandis que la PS5 Digital Edition passe à 449,99 € contre 399,99 € auparavant.

Un marché touché

Le marché du jeu vidéo a été durement touché en raison de la pénurie mondiale de semi-conducteurs, ce qui est certainement l’un des facteurs à l’origine de cette augmentation de prix.

Sony n’est pas non plus la seule entreprise à augmenter le prix de ses produits. Meta a augmenté le prix de Quest 2 le mois dernier. Il y a quelques semaines, Nintendo a confirmé qu’elle n’augmenterait pas le prix de la Switch, tandis que Microsoft n’a rien déclaré publiquement concernant le prix de la Xbox Series X/S.