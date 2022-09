Le WSL2 fonctionne désormais avec davantage d’applications

Le Windows Subsystem for Linux est une fonctionnalité optionnelle permettant d’exécuter des applications Linux sur des PC sous Windows, grâce à une machine virtuelle légère. Le Windows Subsystem for Linux fonctionnera bientôt avec encore plus d’applications Linux, grâce à la prise en charge de systemd récemment ajoutée.

Microsoft a présenté en 2019 un Windows Subsystem for Linux remanié, connu sous le nom de WSL2, qui exécute le noyau Linux et d’autres fonctions système au-dessus d’une machine virtuelle minimale (un conteneur Hyper-V spécialisé, pour être précis). Il est rapide et a un accès complet à vos fichiers Windows, mais ne prend pas en charge systemd – une collection de services et d’utilitaires dans la plupart des distributions Linux qui gèrent les périphériques, la journalisation, la mise en réseau et d’autres fonctions.

Cela signifie que les logiciels qui nécessitent systemd ne fonctionnent pas ou sont plus limités dans WSL2, comme les conteneurs Docker et les applications distribuées sous forme de paquets “Snap”.

Canonical (le développeur d’Ubuntu Linux) et Microsoft ont travaillé ensemble pour résoudre le problème, et maintenant systemd est disponible sur WSL2. Il est limité à la version Preview de WSL pour le moment, et vous devez l’activer en modifiant un fichier de configuration – les instructions complètes sont dans ce lien source.

Une fois que c’est fait, le redémarrage de WSL activera systemd .

Les paquets du Snap Store peuvent maintenant être installés

Le principal avantage de cette nouvelle fonctionnalité (et probablement la raison de l’aide de Canonical) est que les paquets du Snap Store de Canonical peuvent maintenant être installés. Snap est une méthode courante de distribution de logiciels Linux, et même si cette technologie n’est pas populaire auprès de beaucoup de gens, certaines applications ne sont officiellement disponibles que sous forme de paquets Snap.

Mieux encore, la nouvelle fonctionnalité est disponible dans WSL2 sur Windows 10 et Windows 11.