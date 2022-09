Apple pourrait en fait retarder Apple Pay Later de iOS 16 jusqu’en 2023

Apple a annoncé Pay Later en grande pompe il n’y a pas si longtemps, et la nouvelle fonctionnalité, qui permet aux clients de payer en plusieurs fois les articles qu’ils achètent avec Apple Pay, devait initialement être lancée cette année.

Mais, il s’avère que le géant de la technologie basé à Cupertino ne prévoit plus de livrer cette fonctionnalité en 2022, car la société se heurterait à des barrières de développement qui retarderaient le lancement à 2023. C’est ce qu’affirme Mark Gurman, de Bloomberg, la sortie de Apple Pay Later étant désormais prévue à un moment donné de l’année prochaine.

Gurman souligne également qu’Apple n’a pas divulgué de calendrier exact pour la sortie de la fonctionnalité, et n’a pas non plus donné de mises à jour lors de son événement Far Out il y a plus de deux semaines. « Cela m’amène à penser que l’entreprise n’est pas tout à fait certaine de la date de lancement d’Apple Pay Later », a déclaré Gurman.

Selon Mark Gurman, il est fort probable que Pay Later soit inclus dans la version 16.4 d’iOS, dont le lancement est prévu au printemps de l’année prochaine. Il reste à voir si cela se produira ou non, d’autant plus qu’Apple est restée jusqu’à présent très discrète sur une date de sortie d’Apple Pay Later. Cependant, Gurman affirme que la société est aux prises avec « un défi technique et d’ingénierie assez important ».

Les « problèmes techniques et d’ingénierie » auxquels Apple est confronté dans la mise au point d’Apple Pay Later sont actuellement inconnus. Cependant, ces problèmes pourraient avoir plus à voir avec les problèmes entourant l’extension d’Apple Pay par la société.

Un service important !

« Apple Pay Later fournit aux utilisateurs aux États-Unis un moyen transparent et sécurisé de diviser le coût d’un achat Apple Pay en quatre paiements égaux répartis sur 6 semaines, sans intérêt et sans frais d’aucune sorte », a déclaré Apple en juin dernier lors de la WWDC, lorsqu’elle a annoncé Pay Later.

« Intégré à Apple Wallet et conçu en tenant compte de la santé financière des utilisateurs, Apple Pay Later facilite l’affichage, le suivi et le remboursement des paiements Apple Pay Later dans Wallet. Les utilisateurs peuvent demander Apple Pay Later lorsqu’ils passent à la caisse avec Apple Pay ou dans Wallet. Apple Pay Later est disponible partout où Apple Pay est accepté en ligne ou in-app, en utilisant le réseau Mastercard. En outre, grâce au suivi des commandes Apple Pay, les utilisateurs peuvent recevoir des reçus détaillés et des informations sur le suivi des commandes dans Wallet pour les achats effectués avec Apple Pay auprès des commerçants participants ».