E3 2023 : il est officiellement annulé par l’ESA et ReedPop

Le salon E3 2023 a été annulé. Les organisateurs Reed Pop et l’Entertainment Software Association (ESA) ont officiellement confirmé que l’E3 2023 n’aurait plus lieu.

Les organisateurs ont mis fin aux formats physique et numérique du salon. Cela fait un moment que l’on sait ce qu’il en est, et le lent départ de grands noms comme Microsoft et Sony n’a fait que réaffirmer que les espoirs de l’événement reposaient sur des fondations chancelantes. L’E3 2023 devait se dérouler du 13 au 16 juin au célèbre Los Angeles Convention Center.

Avant même que l’absence des grands noms de l’industrie ne soit confirmée, le bruit courait dans l’industrie du jeu vidéo que l’E3 2023 pourrait ne pas avoir lieu. Toutefois, ni Reed Pop ni l’ESA n’ont révélé la raison exacte de l’annulation à titre officiel à l’heure où j’écris ces lignes. En février, le PDG d’Ubisoft, Yves Guillemot, a laissé entendre que les chances que l’E3 2023 ait lieu étaient faibles, mais quelques jours plus tard, Reed Pop a assuré que les préparatifs de l’événement avançaient à plein régime.

Selon un e-mail interne envoyé par l’ESA et auquel IGN a eu accès, les organisateurs « n’ont tout simplement pas réussi à susciter l’intérêt nécessaire pour organiser l’événement de manière à mettre en valeur la taille, la force et l’impact de notre industrie ».

L’E3 était autrefois un salon annuel important de l’industrie du jeu vidéo, mais il a eu du mal à réapparaître depuis le début de la pandémie de Covid-19. L’E3 n’a pas eu lieu en 2020 ni en 2022, et une tentative de salon uniquement numérique en 2021 n’a pas répondu aux attentes. L’ESA a tenté de faire revenir le salon cette année avec l’aide de ReedPop, l’organisateur de la PAX, et a même déjà approuvé des cartes de presse pour l’événement, mais il semble que les développeurs et les éditeurs aient perdu confiance en l’E3.

Une fin peu glorieuse, mais il y a de l’espoir

Ce n’est pas du tout surprenant. Nintendo et Microsoft ont été les premiers à confirmer qu’ils ne participeraient pas à l’E3 2023, préférant leurs propres événements internes. Ubisoft a suivi, puis nous avons appris que Sega et le géant chinois du jeu Tencent ont également décidé de ne pas participer à l’événement. Sony aurait abandonné ses projets pour l’E3 2023 parce qu’il ne disposait pas d’un catalogue suffisamment étoffé pour être présenté lors de l’événement.

L’ESA considère toujours l’E3 comme « un événement et une marque bien-aimés », ce qui est un signe que l’événement pourrait revenir dans les années à venir, mais ne placez pas trop d’espoir. Malgré l’annulation de l’E3 2023, le mois de juin restera riche en événements pour la communauté des joueurs. Microsoft organisera le Xbox Games Showcase le 11 juin, qui sera suivi le même jour par la révélation très attendue de « Starfield ». L’Ubisoft Forward Live aura lieu le 12 juin à Los Angeles, en personne et en version numérique. Sans oublier le Summer Game Fest, organisé par Geoff Keighley, qui débutera le 8 juin 2023.