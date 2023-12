Clap de fin pour l’E3, l’iconique salon du jeu vidéo

Dans un geste qui décevra sans aucun doute les amateurs de jeux vidéo du monde entier, l’E3, l’exposition annuelle phare de l’industrie du jeu vidéo, a été annulée, cette fois-ci, pour de bon.

En effet, après plus de deux décennies, l’Electronic Entertainment Expo, également connue sous le nom d’E3, touche à sa fin. Stanley Pierre-Louis, président de l’Entertainment Software Association (ESA), a annoncé l’intention de l’association professionnelle de mettre un terme à l’événement, comme le souligne le Washington Post.

« Nous savons qu’il est difficile de dire au revoir à un événement aussi apprécié, mais c’est la meilleure chose à faire étant donné les nouvelles possibilités qu’a notre industrie de toucher les fans et les partenaires », a déclaré Pierre-Louis.

L’E3 a débuté en 1995 en tant qu’événement commercial pour l’industrie des jeux vidéo, mais il est rapidement devenu l’événement le plus important du calendrier des jeux pour de nombreuses personnes. Toutefois, la pandémie de 2020 a entraîné la suspension de l’exposition, qui est revenue en 2021 sous la forme d’un événement uniquement en ligne, avant d’être à nouveau reportée en 2022.

Alors que beaucoup s’attendaient à un retour en 2023, l’événement a été annulé en raison du manque d’intérêt des grands éditeurs. À l’époque, Pierre-Louis a mis en cause un calendrier de développement « modifié » en raison de COVID, un « vent économique contraire » qui a incité les entreprises à réévaluer leurs investissements dans des événements de grande envergure et un nouvel « équilibre entre les événements en personne et les opportunités de marketing numérique ».

Bien qu’il n’ait pas eu lieu de manière officielle, 2023 nous a offert une « période E3″ avec de nombreuses présentations et révélations. Toutefois, la majorité de ces événements se sont déroulés principalement en ligne, sous la forme de flux.

Pour certains, cette nouvelle ne sera pas une surprise, puisqu’il a été annoncé en septembre que l’E3 ne reviendrait pas à Los Angeles, son lieu de prédilection traditionnel. La rupture entre l’ESA et l’organisateur de l’événement, ReedPop, a peut-être été le dernier clou dans le cercueil de l’exposition.

Une autre victime de l’ère post-Covid ?

Si le COVID-19 peut sembler être le seul responsable du déclin de l’E3, la plupart des passionnés de jeux et des initiés de l’industrie le considèrent comme un simple catalyseur de changements plus profonds qui se préparaient déjà. La pandémie a amplifié l’aversion croissante pour les événements à grande échelle. Toutefois, le véritable coup a été porté par l’essor des plateformes de distribution numérique et des réseaux sociaux, qui avaient déjà commencé à éroder le monopole de l’E3 sur les nouvelles et les annonces de l’industrie des années auparavant.

Une fois que les grands éditeurs comme Sony et Microsoft ont réalisé qu’il était facile et rentable d’organiser leurs vitrines, la pertinence de l’E3 a rapidement diminué. Ces événements auto-organisés ont permis un accès direct à leurs publics cibles, permettant de contrôler les messages et d’éviter la cacophonie d’une exposition massive. Ce changement de stratégie a changé la donne et a finalement conduit à la disparition de l’E3.

En fin de compte, l’E3 a été victime de son propre succès. Il était devenu tellement synonyme de l’industrie du jeu vidéo qu’il n’a pas su s’adapter à l’évolution du paysage. La pandémie a simplement servi de catalyseur à son inévitable disparition, en exposant les vulnérabilités qui s’étaient accumulées pendant des années.