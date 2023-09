L’avenir de l’E3 est à nouveau remis en question, avant de se réinventer en 2025 ?

L’avenir de l’exposition E3, autrefois très populaire dans l’industrie du jeu vidéo, est à nouveau remis en question.

Les plans pour l’E3 2024 ont déjà été remis en question, mais un rapport de GamesIndustry.biz révèle maintenant que l’ESA — l’association commerciale derrière l’événement — s’est débarrassée de son organisateur.

ReedPop est la société qui gère des événements tels que PAX, EGX et C2E2, et l’ESA l’avait engagée pour l’aider à réimaginer l’expérience en personne de l’E3. Cela devait commencer avec l’E3 2023, mais l’événement a fini par être annulé quelques mois avant sa tenue. De toute évidence, le partenariat entre ReedPop et l’ESA ne fonctionnait pas bien, et les deux entreprises ont donc décidé de passer à autre chose.

« Nous apprécions le partenariat de ReedPop au cours des 14 derniers mois et soutenons leurs efforts continus pour rassembler l’industrie et les fans par le biais de leurs divers événements. Bien que la portée de l’E3 reste inégalée dans notre secteur, nous continuons à étudier comment nous pouvons le faire évoluer pour mieux servir l’industrie du jeu vidéo et nous évaluons tous les aspects de l’événement, du format à l’emplacement. Nous nous engageons à jouer notre rôle de rassembleur pour l’industrie et nous sommes impatients de partager des informations sur l’E3 dans les mois à venir ».

Alors que l’ESA était censée travailler avec ReedPop pour l’E3 de cette année, les choses ont commencé à se gâter lorsque des entreprises comme Microsoft, Sony et Nintendo se sont retirées du salon. GamesIndustry.biz rapporte aujourd’hui que l’ESA et ReedPop ont pris la « décision mutuelle » de mettre fin à leur accord pluriannuel.

Elle veut se réinventer

Bien qu’un rapport publié en juin par la commission du tourisme de la ville de Los Angeles ait révélé que la ville ne s’attendait pas à ce que l’E3 revienne dans son centre de congrès en 2024 ou 2025, GamesIndustry.biz indique que l’ESA n’a pas l’intention d’annuler l’événement pour l’instant.

Elle aurait informé le Los Angeles Convention Center qu’elle n’y organiserait pas l’E3 l’année prochaine, ce qui signifie que l’événement pourrait encore avoir lieu ailleurs. En outre, GamesIndustry.biz ajoute que l’ESA prévoit une « réinvention complète » de l’E3 en 2025.

Nous devrons attendre de voir si ces plans se concrétisent, car l’E3 a eu du mal à retrouver sa gloire d’antan depuis le début de la pandémie de COVID-19.