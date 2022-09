Une fuite du Google Pixel 7 Pro suggère qu’il n’inquiétera pas Apple

Google va bientôt lever le voile sur sa nouvelle génération de smartphones qui n’a plus aucun secret après une campagne de buzz résolument non conventionnelle et sans doute efficace menée par le géant de la recherche lui-même depuis plus de quatre mois maintenant et une campagne de fuite tout aussi réussie menée par certains des informateurs et des initiés les plus fiables.

Yogesh Brar fait certainement partie de ce dernier groupe, et après avoir rassemblé la liste la plus complète des spécifications et des caractéristiques du Pixel 7 pas plus tard qu’hier, il fait aujourd’hui la même chose pour la variante plus grande, plus haut de gamme et sans doute plus onéreuse du Pixel 7 Pro.

Voici les spécifications dans leur intégralité (ou presque) :

Écran AMOLED LTPO de 6,7 pouces avec une résolution Quad HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz

Processeur Google Tensor G2

Puce de sécurité Titan

Caméra principale de 50 mégapixels, capteur téléobjectif de 48 mégapixels et capteur photo ultra grand-angle de 12 mégapixels à l’arrière.

Caméra frontale de 11 mégapixels

12 Go de RAM

128 ou 256 Go de stockage interne

Android 13 prêt à l’emploi

Batterie d’une capacité de 5 000 mAh avec un support de charge filaire de 30W et de la charge sans fil

Si vous avez une impression de déjà-vu en regardant la liste ci-dessus de spécifications, c’est normal ! Puisque que le Pixel 6 Pro a sans doute fonctionné pour Google, en particulier d’un point de vue matériel, en obtenant des critiques élogieuses au début et des résultats de vente solides à long terme sur des marchés cruciaux comme les États-Unis, le géant de la recherche n’a clairement pas l’intention de réinventer la roue.

Bien que cela ne soit guère surprenant, on aurait pu penser que Google changer quelque chose sur le Pixel 6 Pro en dehors de la conception du module de caméra arrière et du processeur interne.

Une puce légèrement plus puissante ?

La puce Tensor de seconde génération, d’ailleurs, ne ressemble pas exactement à une mise à niveau majeure par rapport à son prédécesseur dans les premiers benchmarks de pré-version, ce qui signifie certainement que le Pixel 7 Pro (et le Pixel 7) sera à la traîne derrière beaucoup de leurs rivaux directs en termes de puissance brute.

Bien sûr, il y a encore quelques choses qui ne sont pas incluses (ou entièrement détaillées) dans la fiche technique d’aujourd’hui que Google pourrait chercher à améliorer subtilement, et connaissant l’entreprise, je suis certains que l’expérience de la photographie dans la vie réelle, par exemple, sera améliorée sans qu’il soit nécessaire que le nombre de mégapixels des trois caméras arrière augmente réellement.

À 899 dollars dans une version d’entrée de gamme à 128 Go de stockage, le Pixel 7 Pro pourrait s’avérer une assez bonne affaire pour les puristes et les fans généraux d’Android insatisfaits du prix élevé du Galaxy S22 Ultra, par exemple.