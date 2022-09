Apple pourrait ne pas organiser d’autre événement cette année pour les nouveaux Mac et d’autres produits

Apple a récemment lancé la nouvelle série d’iPhone 14, la nouvelle Apple Watch Series 8, et les AirPods Pro 2. Nous nous attendons maintenant à ce que la société organise un autre événement, peut-être en octobre, pour lancer de nouveaux Mac, mais un nouveau rapport de Mark Gurman révèle que ce ne sera pas le cas et que nous pourrions voir des Mac majeurs l’année prochaine.

Dans sa dernière newsletter Power On, Mark Gurman a révélé qu’Apple n’organisera pas d’événement cette année pour lancer de nouveaux produits. Donc, pas d’événement en octobre, peut-être !

Les événements d’Apple étant des pierres angulaires de l’industrie technologique, la société organisent des présentations et des lancements de produits parmi les plus professionnels au monde. Le dernier événement de la société étant centré sur l’iPhone 14, beaucoup s’attendaient à un autre événement en octobre pour dévoiler de nouveaux iPad et Mac.

Au lieu de cela, les nouveaux Mac Mini avec les puces M2 et M2 Pro, les nouveaux MacBook Pro avec les puces M2 Pro et M2 Max, et l’iPad Pro équipé de la puce M2 seront annoncés par un lancement en douceur. On s’attend à ce qu’il s’agisse de mises à jour incrémentales par rapport aux modèles existants, de sorte que l’organisation d’un événement dédié à ces produits n’a pas de sens.

Cependant, Apple a quelques nouveaux produits dans ses cartons, qui sont attendus en 2023, et cela pourrait devenir officiel par un événement de lancement. Gurman s’attend à ce que le Mac Pro soit équipé d’une puce M2, un MacBook Air de 15 pouces et un iMac équipé d’une puce M3.

Aucune déclaration officielle

Le nouveau MacBook Air, qui était également attendu en 2023 par le passé, pourrait être proposé avec deux options de puce. Il pourrait également y avoir un MacBook Air de 12 pouces plus petit, mais rien n’est concret pour l’instant.

La liste comprend également le nouveau Homepod, qui a déjà fait l’objet de rumeurs. Il devrait être équipé de la puce S8 (qui équipe également la nouvelle série Watch 8), d’une fonction multi-touch, de quelques améliorations, etc. Le casque Reality Pro, dont on parle beaucoup, devrait également faire son entrée l’année prochaine. En outre, attendez-vous à un nouvel iPad avec un écran plus grand et de nouveaux appareils de la maison connectée.

Nous ne savons pas si Apple lancera tous les produits attendus en même temps ou si elle organisera des événements séparés pour eux. Néanmoins, il semble probable qu’Apple laisse les nouveaux produits majeurs pour l’année prochaine. En outre, nous pourrions voir l’Apple Pay Later d’iOS 16 arriver l’année prochaine avec iOS 16.4.

Puisqu’aucune déclaration officielle est faite, il est préférable de prendre ces détails avec des pincettes et d’attendre que d’autres détails apparaissent.