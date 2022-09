La Pixel Watch devrait être lancée avec les cadrans de montre Google Photos

Nous avons maintenant eu droit à de multiples aperçus de la future Pixel Watch de Google, mais il est probable qu’il y aura encore une ou deux nouvelles annonces lorsque l’appareil sera enfin, entièrement dévoilé — ce qui devrait être le 6 octobre.

L’une de ces annonces pourrait concerner un cadran de montre Google Photos pour la Pixel Watch. Comme repéré par 9to5Google, il y a maintenant un code caché dans l’application Google Photos pour Android qui fait allusion à la prise en charge de l’ajout de photos sur l’écran d’un wearable.

Il semble que plusieurs images puissent être sélectionnées, bien qu’il y ait une limite non encore précisée. On peut supposer que si plusieurs photos sont sélectionnées, le cadran de la montre les fera défiler, mais les détails de ce fonctionnement ne sont pas encore tout à fait clairs. Rien n’indique que ce cadran de montre Google Photos sera exclusif à la Pixel Watch : bien que Google puisse introduire la fonctionnalité en même temps que la Pixel Watch, elle finira probablement par s’étendre aux autres smartwatches Wear OS 3.

Cela dit, il faut garder à l’esprit que les fonctionnalités vont et viennent en permanence dans le développement d’applications. Il est probable que le code qui a été identifié ici sera transformé en une fonctionnalité complète, mais il n’y a aucune garantie.

Nous avons entendu pas mal de rumeurs autour de la Pixel Watch depuis que Google a confirmé son existence. Elle sera apparemment équipée de deux puces et son prix sera inférieur à celui de l’Apple Watch, mais elle ne sera peut-être pas commercialisée avant un certain temps.

Fitbit va aussi l’aider

Pouvoir utiliser les photos de son choix comme cadran de montre pour une smartwatch est une fonctionnalité assez basique — et pourtant, c’est une fonction qui n’existe pas actuellement pour les propriétaires d’appareils Wear OS, sans l’aide d’une application tierce. Bien sûr, c’est quelque chose que l’Apple Watch est capable de faire depuis des années. Vous choisissez vos images préférées — vos enfants, vos animaux, votre voyage autour du monde — et elles s’affichent sur le petit écran de votre poignet.

Si cette fonctionnalité ne semble pas être la plus importante des smartwatches, elle met néanmoins en évidence le retard que Google doit combler. L’entreprise est actuellement très, très en retard sur Apple sur le marché des wearables, tant en termes de matériel que de logiciels.

L’intégration de Fitbit au sein de Google devrait l’aider : des mesures ont été prises pour fusionner les comptes Fitbit et Google, et nous devrions voir apparaître des appareils plus raffinés et plus attrayants. Cependant, pour l’instant, nous attendons de voir ce que la Pixel Watch offrira, et à quel prix.