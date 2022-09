Les plus grandes nouvelles et bandes-annonces de l’événement Tudum 2022 de Netflix

Bien que le Comic-Con soit finalement revenu cet été après deux ans d’absence, Netflix nous a apparemment caché quelque chose. Plutôt que de présenter plusieurs de ses meilleurs séries ou films à San Diego, Netflix a une fois de plus mis le paquet sur Tudum, un événement annuel de diffusion en direct centré uniquement sur Netflix lui-même.

Et au cas où vous ne reconnaîtriez pas l’origine du nom Tudum, il s’agit de l’orthographe phonétique du son joué dans le logo d’ouverture de Netflix pour toutes ses séries TV et films originaux.

Vous trouverez ci-dessous une liste de tout ce qui a été révélé lors de l’événement, notamment un spin-off de la célèbre franchise Witcher, un autre film Pinocchio et des bêtisiers de séries populaires comme Stranger Things.

Enola Holmes 2

Le Tudum de cette année a été massif, avec de nombreuses bandes-annonces, vidéos et annonces provenant directement de la source. L’une des plus grandes bandes-annonces était sans doute celle d’Enola Holmes 2, qui met en scène deux des stars les plus connues de Netflix : Millie Bobby Brown de Stranger Things et Henry Cavill de The Witcher.

Dans la bande-annonce ci-dessous, Enola (Brown) tente une fois de plus de sortir de l’ombre de son célèbre frère, Sherlock Holmes (Cavill). Et bien que l’agence de détectives d’Enola connaisse un début difficile, sa première affaire est liée d’une manière ou d’une autre à un mystère qui a contrarié même le brillant esprit de Sherlock. Les frères et sœurs Holmes devront donc faire équipe une fois de plus. Helena Bonham Carter reprendra également son rôle d’Eudoria Holmes, la mère de Sherlock et d’Enola. La suite sera diffusée pour la première fois sur Netflix le 4 novembre.

The Witcher

En parlant de Cavill, Netflix a annoncé que sa série fétiche, The Witcher, reviendra pour une troisième saison à l’été 2023. Heureusement, les fans n’auront pas à attendre longtemps avant d’obtenir d’autres programmes Witcher. La mini-série préquelle, The Witcher : Blood Origin, sera diffusée sur Netflix en décembre.

The School For Good and Evil

Le mois prochain, le 19 octobre pour être précis, Netflix espère lancer une nouvelle franchise avec The School For Good and Evil. Dans ce film fantastique pour adolescents, les destins de deux amies sont inversés lorsqu’une héroïne naturelle est attirée par l’école du mal, tandis qu’une mauvaise fille est initiée à l’école du bien. Et ce changement de destin peut s’avérer désastreux pour tout le monde.

Charlize Theron et Kerry Washington sont les têtes d’affiche du film, tandis que Sophia Anne Caruso et Sofia Wylie incarnent les deux amies en question.

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Heureusement pour Netflix, le streamer n’a pas à attendre l’année prochaine pour une grande suite. Le réalisateur Rian Johnson a présenté un extrait de Glass Onion : A Knives Out Mystery. Dans cette scène, tous les futurs suspects collaborent à l’invitation d’une boîte à puzzle sur une île privée, qui mènera à un mystère que seul le Benoît Blanc de Daniel Craig pourra résoudre. Le film sortira cette année, mais Netflix n’a pas encore annoncé la date.

Manifest

Les fans de la série Manifest de NBC étaient si passionnés qu’ils ont refusé de laisser une annulation prématurée mettre fin à la série. En regardant sans cesse les saisons précédentes, ils ont poussé Netflix à renouveler la série pour une quatrième et dernière saison. Aujourd’hui, les réponses aux mystères de la série sont enfin disponibles lorsque la saison 4 partie 1 de Manifest sera diffusée le 4 novembre.

Dead To Me

Le 17 novembre, Dead To Me revient pour sa dernière saison, alors que l’histoire de Jen Harding (Christina Applegate) et Judy Hale (Linda Cardellini) prend fin. Elles se sont rencontrées en thérapie sous de faux prétextes, alors que Jen faisait le deuil de son mari Ted, tué par Judy dans un accident avec délit de fuite. Et leur relation n’a fait que se compliquer au fur et à mesure que Jen en apprenait plus sur qui était vraiment Judy.

Wednesday

Voici une série que nous attendons avec impatience. Jenna Ortega endosse le rôle-titre de Wednesday, la seule et unique fille de Gomez (Luis Guzmán) et Morticia Addams (Catherine Zeta-Jones). Wednesday devra apprendre à être sociable à la Nevermore Academy, même si cela doit la tuer. Et cela pourrait bien arriver ! Heureusement, la version de Tim Burton sur les personnages classiques comprend un ami de la famille que vous pouvez voir dans le clip ci-dessus. Le film sortira le mercredi 23 novembre.

Slumberland

Avez-vous déjà entendu parler de la bande dessinée Little Nemo in Slumberland ? Elle a été créée par Winsor McKay en 1905, et c’était une histoire innovante sur les aventures d’un jeune garçon dans ses rêves. Le film Slumberland de Netflix prend quelques libertés avec le matériel source. Par exemple, Nemo est maintenant Nema (Marlow Barkley) et Jason Momoa joue le rôle de son guide, Flip. La première du film aura lieu le 24 novembre, mais vous pouvez voir ci-dessus un aperçu de Flip expliquant les règles de Slumberland.

Pinocchio

Il y a peut-être deux films Pinocchio sur Disney+, mais Netflix aura bientôt le sien. En décembre, Guillermo del Toro proposera sa version du conte classique en utilisant l’animation en stop-motion. Del Toro explique le processus d’animation du film dans la vidéo promotionnelle ci-dessus.

Emily In Paris

Emily In Paris a suscité des réactions divisées. Mais elle doit faire quelque chose de bien puisqu’elle revient pour une troisième saison sur Netflix le 21 décembre. La bande-annonce indique qu’il s’agit de la même chose : de superbes lieux de Paris, un casting de soutien de jeu, et les tenues terribles, horribles d’Emily.

Extraction 2

Il s’agit de la suite de l’un des succès les plus surprenants de Netflix de ces trois dernières années, avec Thor et un tas d’autres personnes. La star de Love and Thunder, Chris Hemsworth, reprend son rôle de Tyler Rake pour Extraction 2, la suite de l’un des films d’action les plus populaires de Netflix. Le réalisateur Sam Hargrave est également de retour pour ce film, dans lequel Rake tente de libérer de prison la famille d’un gangster géorgien. Une vidéo des coulisses a été diffusée pour lancer la médiatisation de la sortie en 2023.

Redeem Team

Vous avez peut-être entendu parler de la Dream Team des Jeux olympiques de 1992, composée de stars du basket-ball, dont Michael Jordan, Larry Bird, Charles Barkley et Magic Johnson. Mais avez-vous entendu parler de la « Redeem Team » ? Le prochain documentaire de Netflix explorera l’équipe de basket-ball des Jeux olympiques de 2008 dirigée par Kobe Bryant, Dwyane Wade, Carmelo Anthony et LeBron James. Ils ont failli tout perdre avant de réussir l’un des plus grands comebacks de tous les temps.

Shadow and Bone

Cela fait plus de deux ans que la série de dark fantasy, Shadow and Bone, a été diffusée. Aucune date n’a été donnée pour son retour sur Netflix. Mais les acteurs parlent déjà de ce qui les attend dans la série. Avec House of the Dragon et The Rings of Power qui dominent désormais les ondes, y a-t-il une place pour le retour de cette série ?

Never Have I Ever

La comédie dramatique à succès de Netflix, Never Have I Ever, se terminera en 2023 avec sa quatrième et dernière saison. Dans la vidéo ci-dessus, les membres du casting partagent leurs réflexions sur la saison 4.

You

Le thriller à succès You n’est pas prêt de s’arrêter. En fait, Netflix a décidé de prendre deux morceaux de la pomme en divisant la quatrième saison à venir. La première partie de la saison 4 de You sera diffusée le 10 février, suivie de la deuxième partie un mois plus tard, le 10 mars.

The Mother

Ne vous laissez pas tromper par les armes qu’elle possède, c’est juste Jenny du bloc des assassins. C’est trop tiré par les cheveux ? Netflix revendique déjà la date de mai 2023 pour le nouveau film d’action de Jennifer Lopez, The Mother. Elle y joue le rôle d’un assassin qui est obligé de sortir de sa cachette lorsque sa fille est mise en danger par ses ennemis. Joseph Fiennes, Lucy Paez, Omari Hardwick, Paul Raci et Gael Garcia Bernal jouent également dans le film.

Heart of Stone

Jennifer Lopez n’est pas la seule vedette à être en tête d’affiche de son propre film d’action Netflix en 2023. Gal Gadot est en tête d’affiche d’un nouveau thriller d’espionnage, Heart of Stone. Et vous pouvez avoir un premier aperçu de l’action ci-dessous, grâce à Gadot, Jamie Dornan et Alia Bhatt.

Bridgerton

Une nouvelle saison de Bridgerton est-elle prévue pour 2023 ? Étant donné que Netflix partage déjà une nouvelle chronique de Lady Whistledown dans la vidéo ci-dessus, on peut soupçonner que la saison 3 arrivera bien plus tôt que prévu.

Queen Charlotte

Bien que si nous devions parier, nous soupçonnons que la mini-série préquelle, Queen Charlotte : A Bridgerton Story, arrivera en premier. Appelez ça une intuition. Cette histoire raconte la cour de Charlotte et George et comment elle a donné naissance à la ligne de temps alternative de Bridgerton.

Umbrella Academy et Stranger Things

Umbrella Academy et Stranger Things ont toutes deux été renouvelées pour une saison supplémentaire. Bien qu’il faille attendre plus d’un an pour que les deux séries reviennent, Netflix a diffusé un bêtisier des deux séries. Comme j’ai adoré la troisième saison de Umbrella Academy, c’est cool de voir davantage de séquences de cette série.

Le deuxième bêtisier est mon préféré, ne serait-ce que pour la présence de Jamie Campbell Bower en costume de Vecna avant qu’il n’éclate de rire. On y voit les acteurs, dont beaucoup doivent faire semblant d’être confrontés à l’apocalypse, se détendre et ne pas prendre les choses trop au sérieux.

The Crown

La saison 5 de la série acclamée par la critique sur la famille royale moderne d’Angleterre a un teaser et une première date : le 9 novembre. La saison promet de se concentrer sur les retombées du mariage désastreux de Charles et Diana et, selon les rumeurs, de relater la mort tragique de Lady Di. Avec le récent décès de la reine Elizabeth II, l’intérêt pour la famille et la série est à son comble, et je suis impatient de replonger dans l’intrigue royale.