Fitbit confirme que les comptes Google seront bientôt requis pour ses wearables

En gros, si vous avez un compte Fitbit actuellement, vous aurez la possibilité de transférer Fitbit vers votre compte Google ou de continuer à utiliser vos appareils et services Fitbit existants avec votre compte Fitbit jusqu’à ce qu’il ne soit plus pris en charge.

Évidemment, l’utilisation d’un compte Google vous donnera accès aux services Google tels que Gmail, Drive, Maps, YouTube, et bien d’autres encore. Selon Fitbit, les clients pourront utiliser leurs comptes Google avec ses wearables à partir de 2023 . Ceux-ci offriront aux utilisateurs de Fitbit de multiples avantages, notamment une connexion unique pour Fitbit et d’autres services Google, une meilleure sécurité du compte, des contrôles de confidentialité centralisés pour les données des utilisateurs de Fitbit et des fonctionnalités supplémentaires de Google sur Fitbit.

Le changement de marque en « Fitbit by Google » n’était qu’une étape vers une assimilation complète. Même si le nom Fitbit continuera d’être utilisé pour les prochains wearables, certaines fonctionnalités logicielles propriétaires seront supprimées au profit des services de Google. Par exemple, Fitbit demande aux clients qui achètent l’un de ses produits actuels de créer un compte Fitbit s’ils n’en possèdent pas déjà un . Bien entendu, cette opération est gratuite et n’implique pas de frais d’abonnement cachés ni rien de tel.