Une source affirme que presque rien ne changera dans la gamme Galaxy S23

Il semble que la plupart des grands fabricants deviennent paresseux avec leurs conceptions, et cela s’applique maintenant à Samsung plus que jamais. Autrefois une entreprise dévouée à l’innovation, le géant coréen de la technologie n’a pas fait grand-chose pour secouer son portefeuille de smartphones, à l’exception de ses smartphones pliables.

Néanmoins, la série Galaxy S reste la gamme phare de facto de la société et, pour les fans de Samsung qui ne sont toujours pas prêts à s’engager dans un smartphone pliable, elle reste la seule option haut de gamme.

Cependant, ceux qui attendent avec impatience la série Galaxy S23 pourraient avoir une mauvaise surprise. Selon une importante source, avec un historique presque impeccable sur tout ce qui concerne Samsung, la gamme Galaxy S23 de Samsung sera un peu une mise à niveau décevante.

The current information, S23/S23+, nothing has changed except the chip. Nothing has changed in the S23 Ultra except for the chip and screen and the main camera. Of course this is just a rough idea, I’ll double-check the rest of the changes.

