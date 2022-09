L’un des plus grands différentiateurs visuels entre l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro est la Dynamic Island. Alors que les modèles iPhone 14 conservent la découpe classique de l’encoche, les modèles iPhone 14 Pro ont adopté un nouveau remplacement interactif de Dynamic Island.

L’iPhone 14 n’est sorti que depuis quelques jours, mais cela n’empêche pas les rumeurs de fournir des prédictions sur le prochain iPhone d’Apple.

Le populaire analyste de la chaîne d’approvisionnement Ross Young déclare sur Twitter qu’il s’attend à ce qu’Apple inclue la Dynamic Island — le successeur de l’encoche qui n’existe actuellement que sur l’iPhone 14 Pro et Pro Max — sur tous les modèles d’iPhone 15, et pas seulement sur les variantes Pro.

Yes, Dynamic Island expected on standard models on the 15. Still not expecting 120Hz/LTPO on standard models as supply chain can’t support it.

—Ross Young (@DSCCRoss) September 18, 2022