Logitech dévoile deux iPad Pro inconnus avant leur lancement prévu en octobre

Comme l’ont souligné les gens de 9to5Mac, le Crayon Digital Pencil est le seul stylet tiers qui a les mêmes fonctions dans iPadOS que l’Apple Pencil . Pour y parvenir, Apple et Logitech ont dû travailler en étroite collaboration, et Logitech sait sûrement une chose ou deux à l’avance sur les prochains iPad Pro.

Enfin, les gens du monde entier peuvent désormais acheter les tout nouveaux iPhone 14, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, qu’Apple a annoncés au début du mois de septembre. Mais selon les rumeurs, le géant à la pomme croquée prévoit de lancer une nouvelle génération de sa tablette standard et deux nouveaux iPad Pro lors d’un événement en octobre . Et, il semble que les rumeurs pourraient avoir raison à ce sujet.