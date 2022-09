by

Intel va retirer les marques Celeron et Pentium pour Intel Processor dès 2023

Intel vient d’annoncer qu’à partir de 2023, les célèbres marques Intel Pentium et Intel Celeron seraient retirées, l’entreprise introduisant à la place une nouvelle gamme de processeurs Intel qui couvrira les deux familles de puces. Et c’est probablement une bonne décision, car la gamme actuelle de processeurs commercialisés sous ces noms est un peu confuse.

La gamme de produits pour les ordinateurs portables d’Intel utilisera donc une seule marque qui sera plus logique pour l’offre de l’entreprise à long terme, ce qui rendra la gamme globalement plus rationalisée.

Selon Intel, cette nouvelle stratégie simplifiera également la gamme pour les clients. « Que ce soit pour le travail ou les loisirs, l’importance du PC n’est devenue que plus évidente alors que le rythme torride du développement technologique continue de façonner le monde. Intel s’est engagé à stimuler l’innovation au profit des utilisateurs, et nos familles de processeurs d’entrée de gamme ont joué un rôle crucial dans l’élévation du standard du PC dans toutes les gammes de prix. La nouvelle marque de processeurs Intel simplifiera notre offre afin que les utilisateurs puissent se concentrer sur le choix du processeur le mieux adapté à leurs besoins », explique Josh Newman, vice-président et directeur général par intérim d’Intel pour les plateformes clients mobiles.

À l’avenir, Intel continuera à investir dans plusieurs marques phares, à savoir Intel Core, Intel Evo et Intel vPro.

Environ 30 ans après le lancement de la marque Pentium par Intel en 1993

Actuellement, la gamme de processeurs d’Intel se présente essentiellement comme suit :

Intel Core i9 (performances les plus élevées)

Intel Core i7

Intel Core i5

Intel Core i3

Intel Pentium Gold (basé sur l’architecture Core)

Intel Celeron Gold (basé sur l’architecture Core)

Intel Pentium Silver (basé sur l’architecture Atom)

Intel Celeron Silver (basé sur l’architecture Atom)

Bien entendu, les produits existants ne souffriraient d’aucun changement, Intel expliquant que les offres de produits actuelles et la feuille de route des produits resteront les mêmes. « Intel Processor servira de nom de marque pour plusieurs familles de processeurs, ce qui contribuera à simplifier l’expérience d’achat de produits pour les consommateurs. Intel continuera à proposer les mêmes produits et avantages au sein des marchés. La marque laisse inchangées les offres de produits actuelles d’Intel et la feuille de route des produits d’Intel », explique la société.

À ce stade, on ne sait toujours pas quand le premier produit Intel Processor verra le jour, mais on peut s’attendre à ce que des informations supplémentaires sur ce domaine fassent surface à l’approche du premier trimestre 2023.