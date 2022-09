Votre iPhone 14 Pro tremble pendant l’enregistrement d’une vidéo ? Vous n’êtes pas seul

Comme le rapporte 9to5Mac, il semble que certains utilisateurs d’iPhone 14 Pro et d’iPhone 14 Pro Max rencontrent des problèmes lorsqu’ils utilisent les systèmes de caméra arrière de leurs smartphones en conjonction avec certaines applications tierces.

Sur Reddit, un abonné, Bootaymole, a écrit : « J’ai constaté que ma caméra tremble de manière incontrôlable lorsque j’ouvre Snapchat ou que j’utilise l’appareil photo pour Instagram. Cependant, je ne rencontre aucun problème lorsque j’utilise l’application standard de l’appareil photo ».

Bien sûr, si ce problème était isolé à un seul utilisateur, on n’en entendrait pas parler. Mais bien sûr, epicfro1995, abonné de Reddit, a écrit au sujet d’une expérience analogue. « J’ai récupéré mon nouvel iPhone 14 pro hier et j’ai par intermittence un tremblement de l’appareil photo (par tremblement, je veux dire que je peux le voir et l’entendre trembler) dans Snapchat, quelqu’un d’autre a eu cette expérience ? La seule “solution” que j’ai trouvée jusqu’à présent est de redémarrer le smartphone, d’ouvrir l’application Appareil photo par défaut, puis d’ouvrir Snapchat. J’ai déjà supprimé et réinstallé Snapchat ».

D’autres ont remarqué que le tremblement a lieu uniquement sur les applications tierces et celles qui sont le plus souvent mentionnées sont TikTok, Instagram et Snapchat. Nous avons intégré une vidéo partagée par un utilisateur d’iPhone 14 Pro montrant le problème en temps réel.

La bonne nouvelle est que, puisque ce problème n’apparaît qu’avec des applications tierces, il y a de fortes chances que le problème soit lié au logiciel et n’ait rien à voir avec le matériel, ce qui le rendrait probablement plus grave et obligerait les utilisateurs concernés à renvoyer leur appareil. Au lieu de cela, les applications tierces concernées devront diffuser des mises à jour pour corriger le problème. Si cela s’avère être le cas, le problème pourrait être la faute des développeurs d’applications qui n’ont pas fait les ajustements nécessaires aux caméras de l’iPhone 14 Pro.

Des dégâts dans le smartphone ?

Certains utilisateurs de l’iPhone 14 Pro affirment que le problème est lié à la stabilisation optique de l’image (OIS). Il s’agit d’une fonction qui tente d’éviter qu’une vidéo soit floue en raison des mouvements effectués par l’utilisateur lorsqu’il l’enregistre. Pour ce faire, un module est déplacé à l’intérieur de l’iPhone pour compenser les secousses de l’utilisateur qui tient le téléphone. Et le mouvement de ce module explique probablement le son métallique entendu en arrière-plan de la vidéo ci-dessous.

Cela pourrait être la grande nouvelle qui suivra les modèles d’iPhone 14 Pro au cours de la semaine à venir. Si votre iPhone 14 Pro ou iPhone 14 Pro Max rencontre ce problème, soyez patient !