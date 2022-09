La Surface Pro 9 passe devant la FCC et des rumeurs circulent sur une version 5G équipée d’un processeur ARM

Il est difficile de croire que Microsoft en est maintenant à la neuvième itération de la Surface Pro. Cette nouvelle version est censée être équipée de Windows 11, du Wi-Fi 6, d’une puce 5G dans une variante et de modèles équipés de processeurs ARM et Intel.

Selon WindowsLatest, la Surface Pro 9 a rendu visite à la FCC où elle a reçu l’approbation réglementaire aux États-Unis, ce qui signifie qu’une sortie est proche. Comme mentionné il y a quelques jours, Walking Cat, un informateur de Twitter, a tweeté que nous pourrions voir le prochain événement de Microsoft tenu mardi 11 octobre.

🤔 Tune in for the Microsoft Event on October 11th at 12:00 pm EST to hear an announcement from Microsoft. —WalkingCat (@_h0x0d_) September 14, 2022

Les rumeurs entourant la Surface Pro 9 laissent entendre que nous pourrions avoir des variantes 9 5G et Wi-Fi uniquement, avec une version de base doté de 128 Go de stockage interne (avec 256 Go, 512 Go et 1 To de stockage disponibles), les options de RAM seront de 8 Go, 16 Go et 32 Go.

Cela signifie que le modèle Surface 9 le plus puissant que vous pouvez configurer sera doté de 32 Go de RAM et de 1 To de stockage. La version 5G pourrait être alimentée par le processeur Snapdragon 8cx Gen 3 ; les autres variantes utiliseront les CPU Core de 12e génération d’Intel (la série P).

La Surface Pro 9 devrait présenter des bords plus arrondis et les ports Type-C déplacés sur le côté gauche de l’appareil. La construction devrait également être plus svelte et la tablette sera le premier appareil 5G hors téléphone proposé par Microsoft. La nouvelle Surface Pro 9 pourrait avoir une meilleure batterie et « de nouvelles couleurs et de nouveaux designs de Type Cover ».

Une meilleure autonomie ?

Si l’écran reste le même que celui utilisé sur la Surface Pro 8, il s’agira d’un écran de 13 pouces avec une résolution de 2 880 x 1 920 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La documentation de la FCC mentionne également le Smart Transmit 3,0 de Qualcomm qui a été ajouté à la puce modem Snapdragon X70 pour étendre la couverture 5G et améliorer les vitesses de liaison montante tout en optimisant les transmissions le long des antennes cellulaires, Bluetooth et Wi-Fi.

Alors que Microsoft annonçait jusqu’à 16 heures d’autonomie pour la Surface Pro 8, cela a fait grincer les dents. Il sera intéressant de voir si Microsoft résout ce problème avec une nouvelle batterie plus solide pour la Surface Pro 9.