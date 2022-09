Windows 11 23H2 : Microsoft montre un nouveau tableau de bord XXL pour les widgets

Microsoft maintient ses widgets sous Windows 11 et continuera à les optimiser à l’avenir. Dans le canal Dev, les membres du programme Windows Insider peuvent désormais avoir un premier aperçu du nouveau look des tuiles interactives. La devise : plus, c’est mieux. Le widget Xbox Game Pass reçoit également une mise à jour.

La nouvelle version Windows 11 Insider Preview Build 25201 agrandit le terrain de jeu de Microsoft dans le canal Dev avec une vue étendue pour le tableau de bord des widgets (touche Windows + W). Son objectif est très simple : le tableau des widgets est élargi de manière à ce que plus d’informations soient affichées à l’écran.

Un bouton en haut à droite de la page permet d’agrandir la zone jusqu’à ce qu’elle remplisse tout l’écran principal avec des widgets. La taille du tableau est enregistrée afin que les réglages effectués soient à nouveau appliqués lors de la prochaine ouverture.

Des modifications sont également apportées au widget Game Pass, l’un des premiers nouveaux widgets pour Windows 11, présenté début août. Le bouton peut désormais être associé à un profil Xbox à l’aide de l’application Xbox. Après la connexion, le widget affiche tous les jeux Game Pass disponibles dans les abonnements respectifs. Les derniers titres joués sont également affichés afin de permettre aux joueurs de continuer à jouer rapidement.

« Si vous vous êtes déjà connecté à votre application Xbox sur PC, le widget Game Pass sera connecté à votre compte Xbox. Une fois connecté, le widget affichera la gamme complète des jeux Game Pass disponibles. En outre, le widget affichera également les derniers titres Game Pass pour PC auxquels vous avez joué. Il offre aux joueurs un moyen rapide de se replonger dans l’action », explique le géant du logiciel.

Bientôt disponible ou pas avant 23H2 ?

Comme d’habitude, les nouvelles fonctions ne sont pas disponibles pour tous les Insiders. « Nous commençons tout juste à déployer cette expérience », indique Microsoft dans son article de blog. On ne sait pas non plus si et quand les widgets remaniés seront déployés pour tous.

De nombreux experts associent le canal Dev à la mise à jour 23H2 de Windows 11, dont la sortie est prévue pour l’automne 2023. Les fonctionnalités pourraient toutefois être intégrées plus tôt dans la version finale par des patchs.