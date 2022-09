Snapchat présente un widget pour l’écran de verrouillage d’iOS 16, des raccourcis de chat et plus encore

La fonctionnalité la plus populaire et la plus intrigante d’iOS 16 est l’écran de verrouillage personnalisable, qui peut prendre en charge divers widgets. Outre les widgets d’applications natives, les applications Google apparaîtront bientôt comme des widgets d’écran de verrouillage d’iOS 16, et en misant sur cela, Snapchat en a également introduit un. Elle a également ajouté quelques fonctionnalités supplémentaires et voici un aperçu de tous les détails.

Snapchat dispose désormais du widget d’écran de verrouillage d’iOS 16, qui vous permettra de conserver votre conversation principale directement sur votre écran de verrouillage. Vous pouvez également conserver la caméra Snapchat sur l’écran de verrouillage pour maintenir facilement votre Snapstreak d’un simple toucher.

Pour faciliter les choses, Snapchat a également introduit des raccourcis de conversation. Ceux-ci seront placés en haut des discussions de l’application, vous permettant d’accéder facilement aux messages non lus, aux appels manqués, aux réponses à vos Stories et aux discussions. De plus, le menu des raccourcis vous tiendra au courant des anniversaires à venir afin que vous n’oubliiez pas de les souhaiter à vos amis.

À l’instar des Stories d’Instagram, Snapchat propose désormais des autocollants de questions qui vous permettent d’obtenir l’avis de vos amis en cas de confusion.

De plus, Snapchat pour le Web, qui a été récemment introduit, est maintenant disponible pour tous les utilisateurs.

La version Web est disponible !

La version Web de Snapchat, qui vous permet d’envoyer des Snaps, de passer des appels audio/vidéo et bien plus encore, n’était initialement disponible que pour les abonnés à Snapchat+. Il s’agit d’un niveau payant de la plateforme de partage de photos, qui offre des fonctionnalités exclusives supplémentaires.

Les nouvelles fonctionnalités de Snapchat seront progressivement mises à la disposition de tous les utilisateurs dans le monde. Veillez à mettre à jour votre application Snapchat pour bénéficier de ces nouvelles fonctionnalités.