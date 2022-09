L’analyse des délais de précommande de l’iPhone 14 valide la méthode d’Apple

Morgan Stanley a un nouvel analyste couvrant Apple qui s’appelle Erik Woodring. Après avoir effectué une analyse des délais de livraison actuels, Woodring a publié une note à l’intention des clients de Morgan Stanley. Un délai d’exécution mesure le temps qu’il vous faudra pour recevoir un produit que vous avez commandé à partir du moment où vous avez passé la commande. Dans ce cas, les délais suivis par Woodring sont ceux de tous les nouveaux modèles de l’iPhone 14, qu’ils soient Pro ou non Pro.

La note de l’analyste a été consultée par AppleInsider et dans celle-ci, le nouvel analyste Apple de Morgan Stanley note que le délai d’approvisionnement de l’iPhone 14 Pro Max aux États-Unis est le plus long de tous les produits Apple de ces six dernières années (la sortie ayant lieu un nombre analogue de jours après la présentation).

Le délai moyen pour le modèle d’iPhone le plus haut de gamme d’Apple est de 36,5 jours. C’est une semaine de plus que le délai de 29,5 jours de l’iPhone 14 Pro, le troisième délai le plus long de ces 6 dernières années, et un délai égal à celui de l’iPhone 13 Pro et de l’iPhone 13 Pro Max de l’année dernière.

En plus de constater une forte demande pour la nouvelle gamme d’iPhone 14 Pro sur le troisième marché mondial des smartphones, Apple a contribué à casser les serveurs de sites Web sur le premier marché mondial des smartphones, la Chine. En Chine, plus de 2 millions de commandes pour l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max ont été passées dans les 24 heures qui ont suivi l’ouverture des précommandes pour ces smartphones.

Apparemment, les consommateurs écoutent ceux qui reprochent à Apple de n’avoir apporté que quelques changements au modèle iPhone 14 non Pro, qui devient l’appareil d’entrée de gamme cette année avec la disparition de l’iPhone mini. Avec un délai de livraison de 6 jours, vous pouvez comparer les chiffres et voir la différence.

Ce n’est pas une surprise

Gardez à l’esprit que si les délais sont agréables à regarder, ils sont basés sur d’autres facteurs que la seule demande des consommateurs. La chaîne d’approvisionnement joue un rôle important dans le délai de livraison d’un produit, tout comme la capacité à expédier rapidement les produits aux consommateurs. Dans le cas de la gamme d’iPhone 14, et plus particulièrement de la façon dont Apple a rendu les modèles Pro plus désirables que les smartphones non Pro, les chiffres sont très révélateurs de la demande du public.

Évidemment, ce n’est pas une surprise. Lorsque vous mettez votre dernière et meilleure puce uniquement dans les modèles Pro, que vous mettez vos meilleures caméras dans les modèles les plus chers, et que vous remplacez même l’encoche uniquement dans les smartphones les plus chers, vous allez vendre plus de smartphones chers, quel que soit le prix. C’était une stratégie brillante de la part d’Apple et il y a beaucoup de gens qui ne l’aiment pas, mais cela ne la rend pas moins brillante.