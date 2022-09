Ces applications Google auront des widgets pour l’écran de verrouillage d’iOS 16

Apple a commencé à déployer iOS 16 plus tôt dans la semaine, qui inclut la possibilité d’ajouter des widgets spéciaux à votre écran de verrouillage — sans doute le principal point fort de cette mise à jour. Cette fonctionnalité vous permet de placer les applications et les widgets importants sur l’écran de verrouillage de la façon dont vous le souhaitez pour un accès facile et cela est également possible pour les populaires applications de Google.

En effet, les applications de Google seront parmi les premières à proposer des widgets sur l’écran de verrouillage d’iOS 16, notamment Gmail, Chrome et Maps.

Google a révélé aujourd’hui dans un article de blog qu’il mettra à jour plusieurs de ses applications iPhone « dans les semaines à venir » avec des widgets conçus pour l’écran de verrouillage d’iOS 16. Google Recherche disposera de raccourcis pour lancer une recherche textuelle, vocale ou par caméra.

Chrome offrira des raccourcis de recherche analogues, ainsi que des boutons pour ouvrir un nouvel onglet en mode Incognito et le jeu Dino.

Google Drive disposera d’un widget pour les fichiers suggérés, tels que les documents récemment partagés avec vous, ainsi que d’un raccourci pour les fichiers et dossiers étoilés.

L’application Gmail ajoutera un widget avec un compteur de messages non lus, ainsi qu’un autre qui répartit le nombre de messages non lus par catégorie.

Google Actualités disposera d’un widget unique, qui affichera en temps réel les titres des articles recommandés.

Google Maps aura apparemment le plus grand nombre de widgets et de raccourcis parmi toutes les applications.

Des widgets qui seront très appréciés

La société a déclaré dans un article de blog : « Avec le widget Cartes des déplacements fréquents, obtenez des mises à jour du trafic en temps réel et des estimations de temps de trajet vers des lieux tels que la maison et le travail directement sur votre écran de verrouillage. […] Vous pouvez également trouver des restaurants, des magasins et d’autres endroits favoris à proximité en appuyant sur le widget Recherche Maps ».

Les nouveaux widgets seront disponibles après les mises à jour de chaque application, qui devraient arriver au cours des prochaines semaines. Cela vous laisse largement le temps de mettre à jour votre iPhone vers iOS 16.