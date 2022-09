Test de iOS 16 : la mise à jour parfaite pour votre iPhone ?

La dernière itération d’iOS, iOS 16, qui a été annoncée lors de la WWDC’ 22 d’Apple en juin dernier, est l’exemple parfait d’une mise à jour logicielle annuelle qui ne vise pas à trop bousculer les choses. Au lieu de cela, nous voyons Apple peaufiner soigneusement l’expérience là où cela compte, et émuler certains des plus grands atouts d’Android d’une manière sans doute meilleure. Elle apporte aussi certaines fonctionnalités qui auraient dû être introduites il y a des années, mais dans l’ensemble, elle remplit sa mission : garder l’expérience iPhone fraîche et familière à la fois. Cette évolution prudente est le leitmotiv des récentes mises à jour iOS d’Apple et, honnêtement, c’est une démarche gagnante.

Et, iOS 16 ira très bien avec le dernier iPhone de la série 14, qui a été annoncé le 7 septembre dernier. Maintenant que nous avons vu les nouveaux iPhone 14 Pro d’Apple, certaines fonctionnalités d’iOS commencent à prendre encore plus de sens, étant cachées à la vue de tous, comme ces indices subtils que nous allons obtenir une fonctionnalité d’affichage Always-on Display (exclusive à l’iPhone 14 Pro et à l’iPhone 14 Pro Max).

iOS 16 : quand arrive-t-il ?

iOS 16 a été publié en tant que version bêta pour les développeurs immédiatement après la conférence WWDC en juin 2022. Une version bêta publique accessible à toute personne possédant un iPhone éligible a été publiée plus tard. Enfin, Apple va publier iOS 16 aujourd’hui 12 septembre 2022, après une annonce faite lors de l’événement « Far Out » de l’iPhone 14.

Note : si vous souhaitez un guide d’installation pas à pas, suivez ce guide !

iOS 16 : personnalisation de l’écran de verrouillage

iOS 16 perpétue la tradition selon laquelle chaque mise à jour d’iOS se concentre sur un aspect spécifique de l’OS et le rénove. Cette année, c’est au tour de l’écran de verrouillage d’être rafraîchi, et ce rafraîchissement est majeur !

La personnalisation de l’écran de verrouillage d’iOS 16 est absolument géniale, et probablement l’une de mes nouvelles fonctionnalités iOS préférées depuis des années. La nouvelle fonctionnalité de personnalisation vous permet de modifier presque tous les aspects visuels ou fonctionnels de l’écran de verrouillage pour qu’il corresponde à vos goûts ou à un cas d’utilisation spécifique (à part les deux raccourcis de l’écran de verrouillage, c’est un gros non). Et oui, vous pouvez même utiliser des mini widgets, bien que la sélection soit limitée à certaines applications Apple pour le moment, mais pourrait potentiellement s’ouvrir à des tiers à l’avenir.

Et des options, nous en avons, considérant que vous pouvez maintenant gérer le mode Concentration pour qu’il fonctionne en accord avec vos écrans de verrouillage et en avoir un unique pour chacun de vos différents modes. C’est un excellent ajout : il permettra une plus grande distinction visuelle entre, disons, les focus Travail et Sommeil, où vous pouvez avoir un fond d’écran à thème distinct et une configuration globale de l’écran de verrouillage pour chaque mode.

Qu’il s’agisse d’un fond d’écran météo en direct ou d’un fond d’écran astronomique, ou de n’importe lequel des nouveaux fonds d’écran en direct d’Apple, vous pouvez personnaliser votre écran de verrouillage à volonté.

iOS 16 : notifications

Maintenant, les notifications d’iOS ont certainement subi un trop grand nombre de changements au cours de l’existence d’iOS, et bien qu’il leur manque encore certaines fonctionnalités clés que l’on trouve sur Android, elles sont à leur meilleur actuellement. Avec iOS 16, Apple vise à les rendre moins intrusives et un peu plus discrètes.

Les notifications apparaissent désormais en bas de l’écran, se déployant sous forme de liste vers le haut. Les notifications les plus récentes apparaissent sur l’écran de verrouillage, tandis que la liste complète peut être révélée en glissant vers le haut. Un glissement vers le bas permet de masquer toutes les notifications pour un look encore plus discret qui met en valeur votre écran de verrouillage soigneusement conçu.

L’utilisation d’une seule main est désormais beaucoup plus facile, car il n’est plus nécessaire de tendre le doigt jusqu’au milieu de l’appareil. Essentiellement, toutes les commandes importantes de l’écran de verrouillage se trouvent en bas : les raccourcis de la torche et de la caméra, le bouton de déverrouillage et, désormais, le flux de notifications avec le widget de lecture multimédia.

iOS 16 : améliorations de la messagerie

Quand on voit à quel point iMessage est répandu, on pourrait penser que des fonctionnalités comme la modification et la suppression des messages auraient dû faire partie de l’écosystème depuis longtemps, et pourtant… nous y sommes. Mieux vaut tard que jamais, comme le dit le dicton, et les deux nouvelles fonctionnalités fonctionnent très bien, surtout lorsqu’on les associe à la fonction de dictée rafraîchie.

En plus des améliorations apportées à Messages, Apple a ajouté quelques options supplémentaires de personnalisation des Animojis, qui sont vraiment agréables à avoir. Maintenant, certaines personnes pourraient trouver ces options absolument géniales, tandis que d’autres auraient probablement du mal à dire ce qu’est un Animoji, mais l’essentiel est que la fonctionnalité s’améliore lentement mais tranquillement avec chaque mise à jour d’iOS, ce qui rend plus facile de s’exprimer avec les avatars animés mignons.

iOS 16 : les améliorations essentielles de la qualité de vie

iOS 16 comporte des tonnes de nouveautés qui améliorent l’expérience globale. Le fait que vous puissiez enfin utiliser Face ID en mode paysage pour déverrouiller votre smartphone est l’une des fonctionnalités qui méritent d’être mentionnées. Avec l’ajout de Face ID avec un masque dans iOS 15.4, la biométrie faciale d’Apple devient de plus en plus utilisable. Le nouveau mode paysage de Face ID est censé ne fonctionner qu’avec les appareils pris en charge, à savoir les séries iPhone 12 et iPhone 13 pour le moment.

De nombreuses améliorations ont été apportées au lecteur vidéo d’iOS. En dehors d’une interface totalement remaniée, qui est pour la plupart entièrement basée sur les gestes, ce qui n’était pas le cas auparavant. Il permet désormais de rechercher une vidéo en passant sur n’importe quelle partie de l’écran, un ajout honnêtement génial et convivial ! Vous pouvez également mettre la vidéo en pause en tapant sur l’écran, que l’interface utilisateur soit affichée ou non, et le fait de pincer pour zoomer remplace le bouton Remplir pour zoomer disponible auparavant.

Il existe également un nouveau raccourci de recherche Spotlight sur l’indicateur de l’écran d’accueil, qui vous offre un autre moyen d’accéder à la fonction de recherche du système. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez le désactiver si vous le souhaitez.

Oh, et enfin, le clavier d’origine d’iOS bénéficie d’un retour haptique, une fonctionnalité que l’on trouve sur la plupart des offres tierces et qui sera enfin disponible sur la plupart des iPhone dans vos mains !

iOS 16 : performances générales

Maintenant que l’instabilité des précédentes versions bêta est heureusement derrière nous, iOS 16 dans sa version officielle finale est surtout stable et efficace. Tout est bien en place et iOS 16 est, à toutes fins utiles, aussi stable que possible. Évidemment, iOS 16 fonctionnera bien sur du matériel plus récent, mais certains des anciens iPhone qui le prennent en charge ne le feront pas nécessairement fonctionner aussi bien que les derniers modèles d’Apple.

Avec iOS 16, Apple continue de peaufiner son système d’exploitation mobile et de le garder frais sans modifier trop de choses à la fois. Il est vrai que la personnalisation de l’écran de verrouillage est un élément important qui devrait non seulement ravir les utilisateurs d’iOS pendant une année de plus, mais qui ouvre également la possibilité de voir des options de personnalisation encore plus avancées à l’avenir.

Dans l’ensemble, iOS 16 est un grand pas dans la bonne direction, même si vous n’êtes pas un grand fan de la personnalisation. Tant que la base d’utilisateurs est gâtée par des fonctionnalités nouvelles et améliorées, ça ira !