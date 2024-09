Snapchat : Révolutionnez vos Stories avec la génération vidéo par IA !

Snapchat fait un pas de géant dans l’univers de la création de contenu en lançant un outil de génération vidéo par IA. Cette innovation, annoncée lors de l’annuel Snap Partner Summit, promet de transformer la façon dont les créateurs produisent et partagent du contenu sur la plateforme.

L’outil permettra à certains créateurs de générer des vidéos à partir de simples prompts textuels, et bientôt, d’images. Cette initiative audacieuse positionne Snap Inc. à l’avant-garde de l’intégration de l’intelligence artificielle dans l’économie des créateurs.

Une version bêta exclusive pour les créateurs sélectionnés

Dans un premier temps, l’outil de génération vidéo par IA de Snapchat sera disponible en version bêta sur le Web, accessible uniquement à un groupe restreint de créateurs. Cette approche prudente permet à Snap de maintenir un contrôle sur la qualité et de s’assurer que l’outil est parfaitement adapté aux besoins des créateurs avant un déploiement plus large.

En lançant cet outil, Snapchat se positionne en avance sur ses principaux concurrents, notamment TikTok, Instagram et Meta. Aucune de ces plateformes n’a encore présenté publiquement une fonctionnalité de création vidéo comparable basée sur l’IA, malgré l’évolution rapide de l’IA dans tous les secteurs.

Meta avait dévoilé Make-A-Video, un outil de text-to-video, en 2022, mais il n’est toujours pas accessible au public.

Une technologie propriétaire au service de la créativité

L’outil de Snap repose sur ses propres modèles vidéo fondamentaux, ce qui le distingue de nombreux concurrents qui s’appuient sur des modèles ou des moteurs d’IA tiers. Cette approche garantit une flexibilité créative optimale, permettant aux utilisateurs de passer d’une simple invite textuelle à une vidéo entièrement rendue en quelques minutes.

Snap met l’accent sur la sécurité et la modération du contenu dans la conception de son outil de génération vidéo par IA. Les modèles sont soumis à des évaluations et des tests rigoureux pour prévenir les contenus nuisibles. De plus, tout contenu généré par l’IA sur Snapchat sera accompagné d’un filigrane visible, et les utilisateurs seront informés lorsque l’IA a joué un rôle dans la création d’un Snap.

Des défis à relever

Malgré ces efforts, l’outil n’est pas sans défis. Le contenu généré par l’IA suscite encore du scepticisme chez les créateurs et les utilisateurs. Snap devra faire preuve de prudence et s’assurer que les créateurs peuvent combiner l’IA avec leur touche personnelle, afin que l’élément humain ne soit jamais perdu.

L’ incursion de Snap dans la vidéo générée par l’IA le place en concurrence directe non seulement avec les plateformes de réseaux sociaux, mais aussi avec des géants de la technologie comme Adobe et OpenAI, ainsi qu’avec des startups émergentes.

Le succès de Snap n’est pas garanti, mais une chose est sûre : la course à l’intégration de l’IA dans la création de contenu a officiellement commencé, et Snapchat est en tête… pour l’instant.