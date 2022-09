Snapchat pour le Web est désormais disponible pour tous

Pour accéder à Snapchat pour le Web, les utilisateurs doivent se rendre sur web.snapchat.com et se connecter avec leur nom d’utilisateur et leur mot de passe Snapchat . Les utilisateurs seront ensuite invités à effectuer une vérification en deux étapes sur leur smartphone. Une fois qu’ils ont ouvert Snapchat pour le Web, ils peuvent poursuivre leurs conversations là où ils les ont laissées sur l’application mobile.

Avec Snapchat pour le Web, les utilisateurs pourront envoyer des messages et des Snaps , ainsi que chatter par des appels vidéo et vocaux . Snapchat pour le Web comprend également l’accès aux fonctions de messagerie de l’application mobile, y compris les réactions au chat. En outre, l’application propose désormais plus de 10 Lenses pour les appels vidéo.