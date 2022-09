Canva Visual Worksuite, la nouvelle suite logicielle, vise Google et Microsoft

Canva va au-delà de ses origines d’outil de conception graphique en ligne. En effet, Canva a présenté une série d’outils qu’elle prépare pour concurrencer les plateformes de bureau en ligne, notamment un éditeur de texte qui permettra de créer des documents en utilisant ses célèbres modèles et les éléments graphiques disponibles, ainsi que sa collection de photos.

Avec 87 millions d’utilisateurs mensuels, dont 10 millions paient leur cotisation Pro tous les mois, la société Canva, basée en Australie, a récemment été évaluée à 40 milliards de dollars, et est utilisée aussi bien par des indépendants que par de grandes entreprises comme Amazon.

Il s’agit de Canva Docs, un outil conçu pour créer des documents avec des éléments plus visuels, où il n’est pas nécessaire de couper et coller le contenu visuel et de le faire glisser depuis la bibliothèque de Canva, où se trouvent plus de 100 millions de vidéos, GIFs, photos, illustrations et autres éléments visuels.

Canva Docs fait partie de la Canva Visual Worksuite, et permettra un retour et une collaboration en temps réel, ce qui le rend idéal pour rédiger des notes de réunion, créer des documents de stratégie d’équipe, et bien plus encore. Depuis Canva Docs, il sera facile d’accéder à d’autres outils de la plateforme, tels que Canva Charts et Graphstopper pour faciliter la visualisation des données.

Elle disposera également d’une fonction appelée « Docs to Decks » qui vous permettra de convertir un document en une présentation en quelques clics, en changeant automatiquement le format.

Une grosse concurrence

Canva Visual Worksuite comprend également Canvas Whiteboard, un nouveau produit conçu pour la collaboration en équipe. L’idée est que les utilisateurs peuvent accéder au tableau blanc à partir d’une présentation, ce qui permet de lancer un brainstorming à tout moment.

Un autre outil de Canva Visual Worksuite est Canva Presentations, qui a été mis à jour pour inclure une fonctionnalité appelée Remote Control, qui aidera tout auditeur de présentation à prendre le contrôle des diapositives avec son smartphone, sans dépendre du créateur de la présentation pour passer à la diapositive suivante.

Canva Video bénéficie également d’une nouvelle fonctionnalité notable, qui donne aux utilisateurs la possibilité de supprimer l’arrière-plan d’une vidéo en un seul clic.

Canva n’est pas la seule société à apporter des mises à jour importantes à ses outils d’entreprise cette semaine. Zoom a également annoncé sa plus grande expansion à ce jour, en incluant des applications de messagerie et de calendrier, qui visent à en faire un nouveau concurrent de Google Workspace et de Microsoft Office.