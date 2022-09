Le premier démontage de l’iPhone 14 Pro Max montre la configuration de la Dynamic Island

Cette solution semi-transparente a peut-être permis à Apple de concevoir son ingénieux élément d’interface Dynamic Island , qui s’étend et se contracte autour de l’ouverture elliptique pour afficher les notifications, les commandes musicales, etc.

Sans parler de la nouvelle partie la plus intrigante du meilleur iPhone à ce jour, son écran OLED poinçonné, ou, devrais-je dire, poinçon et pilule, car il y a également une section elliptique qui loge le composant Face ID à côté de la section ronde pour la nouvelle caméra frontale.

Apple a retravaillé les entrailles de l’iPhone 14 Pro Max pour y intégrer un nouveau capteur de caméra plus grand, ainsi qu’une batterie différente et le nouveau chipset A16 en 4 nm avec un modem 5G compact plaqué dessus.