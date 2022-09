Le Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm pourrait se décliner en une « version ultra-haute fréquence »

Qualcomm pourrait sortir une version overclockée du Snapdragon 8 Gen 2, qui pourrait être dotée d’un meilleur GPU que le 16 Bionic d’Apple qui équipe la gamme d’iPhone 14 récemment annoncée.

Le Snapdragon 8 Gen 1 qui équipe de nombreux flagships Android sortis au cours du premier semestre de l’année a été critiqué pour ses problèmes de surchauffe, mais, pour la défense de Qualcomm, ces problèmes étaient liés au processus de fabrication de Samsung. Sa version améliorée, le Snapdragon 8+ Gen 1, est basée sur la technologie 4 nm de TSMC et est plus rapide et plus économe en énergie. Il équipe la plupart des meilleurs smartphones Android de 2022.

Des rumeurs concernant le Snapdragon 8 Gen 2 circulent depuis un certain temps, la plus récente laissant entendre que Qualcomm privilégierait l’efficacité énergétique aux performances.

Vraisemblablement, pour apaiser ceux qui ne veulent pas faire de compromis sur les performances ou qui sont facilement influencés par les comparaisons de performances effectuées par des sociétés comme Apple, Qualcomm pourrait sortir une « version ultra-haute fréquence » du Snapdragon 8 Gen 2.

Cette rumeur provient d’un informateur, Digital Chat Station. Il indique que le cœur principal aura une vitesse d’horloge comprise entre 3,4 et 3,5 GHz. À titre de comparaison, le cœur principal du Snapdragon 8+ Gen 1 est cadencé à 3,2 GHz et le A16 Bionic, qui, selon Apple, est 40 % plus rapide que les puces concurrentes, comporte des cœurs hautes performances cadencés à 3,46 GHz.

Qualcomm s’attaque à Apple

La fuite indique également que le GPU de la puce, qui, selon des rapports antérieurs, s’appellerait Adreno 740, battra les SoC de la série A d’Apple, mais il n’est pas clair s’il fait référence au A16 Bionic, qui est doté d’un GPU très impressionnant.

À première vue, il semble que Qualcomm s’attaque directement à Apple. Qualcomm peut également essayer d’établir sa domination sur d’autres rivaux telle que Samsung, qui fabrique des puces Exynos, mais qui reste en dehors de la course aux SoC cette année, Google, qui fabrique désormais ses propres puces pour ses smartphones Pixel, et MediaTek, qui a fait un travail impressionnant ces derniers temps.

En outre, la plus grande inquiétude est de savoir si les vitesses d’horloge annoncées entraîneront une surchauffe des appareils.

Selon les rumeurs précédentes, le Snapdragon 8 Gen 2 pourrait présenter une disposition inhabituelle des clusters et les premiers smartphones équipés de cette puce pourraient arriver en novembre.