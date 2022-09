La fuite de la batterie du Galaxy S23+ laisse présager une sortie en février

La série Samsung Galaxy S23 semble être déjà prête puisque son design et ses spécifications sont apparemment finalisés. À l’exception du Galaxy S23 Ultra, les modèles standard et « + » de la gamme Galaxy S pour 2023 ne devraient pas s’éloigner du design éprouvé de leurs prédécesseurs, mais ils seront tous alimentés par le dernier processeur Snapdragon 8 Gen 2 qui doit encore être annoncé en novembre.

Le modèle Ultra, quant à lui, devrait être doté d’un capteur photo de 200 mégapixels et d’un design légèrement modifié, et c’est donc lui qui captera toute l’attention lors de la période de lancement — un peu comme l’actuel iPhone 14 et iPhone 14 Pro, ce dernier étant beaucoup plus attrayant.

Aujourd’hui, la batterie du Galaxy S23+ a été dévoilée et, comme Android Headlines l’a déduit à juste titre, sa date de certification indique une date de sortie du Galaxy S23 en février.

Tout comme l’année dernière, la certification de la batterie du Galaxy S22+ par l’organisme de réglementation Safety Korea, maintenant la batterie du Galaxy S23+ y est apparue au même mois de septembre. Cela peut être un signe révélateur qu’en 2023, Samsung suivra un calendrier de lancement de février pour ses smartphones de la gamme S analogue à celui de cette année.

Quant à la capacité exacte de la batterie du Galaxy S23+, la base de données de Safety Korea reste muette, mais SamMobile a déniché le numéro de modèle EB-BS916ABY, indiquant qu’il est destiné au smartphone SM-S916 de Samsung (le numéro de modèle du Galaxy S23 Ultra est SM-S918). L’image est assez petite, donc on ne peut pas lire la capacité de la batterie du S23+ avec certitude, mais il semble que ce sera une batterie d’une capacité de 4 500 mAh, la même capacité que son prédécesseur, le S22+.

Le modèle est fabriqué par la société chinoise Amperex Technology Limited (ATL), l’un des plus grands fabricants de batteries avec lequel Samsung a récemment commencé à diversifier ses fournisseurs de batteries pour les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 afin de réduire leurs coûts de production et de répercuter ces économies sur le consommateur.