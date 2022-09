Google envisage de produire des smartphones Pixel en Inde

Beaucoup de marques de smartphones ont commencé à fabriquer des smartphones (même si c’est en partie) en Inde, notamment, Vivo, Xiaomi, et même Apple. Et maintenant, la rumeur veut que Google pourrait bientôt rejoindre la liste et pourrait commencer à fabriquer certains smartphones Pixel en Inde.

Un récent rapport de The Information révèle que Google pourrait commencer à fabriquer environ 5 00 000 à 1 million d’unités de téléphones Pixel en Inde. Cela représenterait 10 à 20 % des expéditions annuelles de Pixel de Google. Sundar Pichai, le directeur général de l’entreprise, a fait allusion à un plan de fabrication en Inde plus tôt cette année, mais aucune décision finale n’a été prise, selon l’article. S’ils sont autorisés, les composants chinois devront toujours être importés pour les opérations de fabrication en Inde.

Il est suggéré que Google est en pourparlers avec des fabricants dans le pays, mais rien n’est concret pour le moment. Selon une source proche du dossier, la société a eu des difficultés à acquérir des composants en raison de la situation de confinement lié à la COVID-19 en Chine et, par conséquent, elle explore un nouveau lieu de production pour que tout se passe bien. Les problèmes géopolitiques pourraient être une autre raison de ce changement.

Pour ceux qui ne le savent pas, Google a précédemment déplacé la production au Vietnam pour la production du Pixel 4a et du Pixel 5, mais est finalement revenu en Chine pour les smartphones de la série Pixel 6. Je ne suis pas sûr que tous les appareils Pixel seront fabriqués en Inde.

Cette décision pourrait aider Google à rationaliser le processus de production et à vendre ses smartphones Pixel à un prix plus compétitif pour rivaliser avec les marques chinoises comme Xiaomi, Realme, et plus en Inde. Actuellement, la taxe d’importation de 20 % s’ajoute au prix plutôt onéreux des smartphones Pixel. La production locale pourrait aider à régler ce problème.

L’Inde nouvel eldorado des constructeurs ?

Pour rappel, Apple fabrique déjà l’iPhone 13, l’iPhone 12, et même l’iPhone SE. L’objectif est également de commencer à fabriquer le nouvel iPhone 14 en Inde (pendant que la production en Chine se poursuit également) bientôt, ce qui serait plus tôt que d’habitude.

Il reste à voir si le Pixel 6a nouvellement introduit devient un appareil « Made in India ». Nous devons encore voir si Google lancera la prochaine série Pixel 7 en Inde ou saute le lancement une fois de plus. Par ailleurs, Google a prévu de sortir le 6 octobre les Google Pixel 7, Pixel 7 Pro et Pixel Watch.