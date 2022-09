WhatsApp pourrait bientôt faciliter les imports de sauvegardes locales

Cette fonctionnalité est actuellement en cours de développement, et on ne sait pas encore quand WhatsApp va la déployer. Nous devrions obtenir plus d’informations sur cette fonctionnalité dans les prochains jours.

Cette nouvelle fonctionnalité vous permettra d’exporter une sauvegarde, afin de pouvoir l’importer plus tard lorsque vous n’avez pas de Wi-Fi et que WhatsApp avait déjà effectué une sauvegarde locale pour vous automatiquement, en fonction d’un calendrier que vous avez défini.