Google travaille peut-être sur un mystérieux Pixel avec un « petit écran »

Juste parce que l’iPhone 12 mini et 13 mini n’a pas fonctionné pour Apple, cela ne signifie pas nécessairement qu’une potentielle variante du Pixel 7 mini ou du Pixel 8 mini ne trouverait pas un public. On peut se souvenir du moment où Google a lancé l’unique modèle Pixel 5 avec un écran de 6 pouces en 2020, et selon les normes d’aujourd’hui, c’est un smartphone assez compact avec des rebords presque invisibles.

Mais puisque cette source d’informations privilégiées s’est avérée assez fiable sur un certain nombre de produits différents par le passé, on peut lui faire confiance, mais une certaine dose de scepticisme est de mise (comme toujours avec des rumeurs).

Même si la mort des smartphones compacts a été largement anticipée depuis plus longtemps, quelques entreprises continuent de nager à contre-courant d’un courant récemment rejoint par Apple (entre autres) en sortant régulièrement des modèles plus petits que la moyenne.