Google annonce de nouveaux emojis animés pour Android

Google vient de présenter en avant-première la nouvelle série d’emojis Unicode 15.0 qui arriveront sur votre appareil Android par des mises à jour du système en décembre. Bien sûr, les smartphones Pixel de Google les recevront plus tôt, car ils seront intégrés dans la version stock Android Open Source Project (AOSP) dans les prochaines semaines.

Les nouveaux emojis Unicode 15 sont au nombre de 31 et comprennent des joyaux animaux comme l’oiseau noir, l’âne, l’élan, l’oie ou la méduse, ainsi que le très demandé cœur rose accompagné de nouvelles couleurs de cœur. Il existe plusieurs versions de couleur de peau d’une main poussant vers la droite et d’une main poussant vers la gauche, ainsi qu’une brosse à cheveux, des maracas et le khaṇḍā, le symbole religieux le plus important du sikhisme.

Cependant, pour la première fois, Google propose des emojis animés qui sont des versions des emojis statiques qu’elle offre déjà dans sa bibliothèque Android, ou libère ceux qui sont disponibles dans son application de messagerie pour un usage général :

Si les emojis sont aujourd’hui presque méconnaissables par rapport à ce qu’ils étaient à la fin des années 1990, il y a des choses qui me manquent dans les jeux d’emojis originaux du Japon. Notamment l’animation. Tout comme la langue ne reste pas immobile, les emojis non plus. Dites bonjour à notre première série d’animations ! Scannez la collection, téléchargez-la dans votre format de fichier préféré et regardez-les danser. Vous en avez peut-être déjà vu quelques-uns dans l’application Messages par Google qui les prend en charge aujourd’hui. Les illustrations sont disponibles sous la licence CC BY 4.0.

Comment utiliser Emoji Kitchen pour personnaliser les emojis ?

L’autre truc sympa que vous pouvez faire avec la nouvelle série d’emojis à venir est de les personnaliser à votre goût. Le cœur rose a été élu le nouvel emoji le plus demandé sur les réseaux sociaux et Google s’exécute, mais il n’est aussi qu’une nuance d’un emoji existant.

« Et si changer la couleur d’un emote se faisait d’un simple clic et ne nécessitait pas que le Consortium Unicode, responsable de la numérisation des langues du monde, fasse une étude interlinguistique des termes de couleur pour ajouter trois nouveaux cœurs colorés ? », s’est demandé Google.

Mais au lieu de s’interroger, elle nous donne simplement la possibilité de créer des emojis personnalisés grâce à Emoji Kitchen du clavier de Google. L’ajout d’un cœur de couleur à une séquence d’emoji modifiera la teinte de l’original, et Google donne un exemple avec un citron suivi d’un cœur vert qui transforme le citron en citron vert si vous ne trouvez pas d’emoji citron vert sous la main.

Plutôt cool, puisque maintenant vous pouvez tout transformer en rose. Voici comment utiliser Emoji Kitchen sur Gboard :