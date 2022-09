DJI dévoile sa nouvelle caméra d’action Osmo Action 3 pour 359 euros

Comme attendu, DJI a confirmé le lancement de sa caméra d’action de nouvelle génération, la Osmo Action 3, après la sortie de la Action 2 en octobre dernier.

« Depuis le lancement de la caméra Osmo Action originale en 2019, nous avons continuellement été inspirés par ses images incroyables capturées par ses utilisateurs », a déclaré Paul Pan, directeur produit chez DJI. « À mesure que nos utilisateurs vont plus loin, se déplacent plus vite et plongent plus profond, notre mission consiste à leur fournir un appareil capable de répondre à leurs attentes. Chaque nouvelle fonctionnalité a fait de la Action 3 la caméra d’action la plus fiable, la plus robuste et la plus facile à utiliser. Nous sommes impatients de voir ce qu’ils créeront en repoussant leurs limites avec la DJI Osmo Action 3 ».

En outre, DJI avait commencé à teaser les caractéristiques de la Action 3 sur ses réseaux sociaux, et jusqu’à présent, la société avait souligné que sa prochaine caméra Osmo Action supportera une étanchéité jusqu’à 16 mètres et restera opérationnelle à des températures aussi basses que -20 °C. De plus, la caméra offrira jusqu’à 160 minutes d’enregistrement, bien que DJI nuance cette affirmation en confirmant que le résultat a été obtenu « dans un environnement de laboratoire ».

Après avoir expérimenté un design modulaire sur la Action 2, DJI est revenu à un design plus traditionnel avec la Osmo Action 3. La nouvelle caméra résout des problèmes tels que la surchauffe du dernier modèle, tout en introduisant de nouvelles fonctionnalités clés qui l’emportent sur sa principale rivale, la Hero 10 de GoPro.

En outre, comme le souligne la société dans son communiqué, dans un « un monde dominé par les médias sociaux requiert un moyen vertical de capturer des actions palpitantes et la Action 3 répond à ce besoin ». En effet, la caméra est dotée d’un système de support intégré qui permet de fixer instantanément et solidement la caméra à un guidon, à un casque, etc. Un nouveau cadre de protection horizontal-vertical permet d’utiliser cette technologie de montage rapide dans une orientation verticale, parfaite pour les plateformes de médias sociaux.

Une batterie « Extreme »

La nouvelle batterie « Extreme » dure jusqu’à 160 minutes et est la première batterie de caméra d’action à charge rapide, vous permettant de charger à 80 % en seulement 18 minutes. Elle est également dotée d’un nouveau système de fixation magnétique très pratique qui fonctionne avec ou sans étui.

Par ailleurs, nous apprenons aujourd’hui que la Osmo Action 3 est capable d’enregistrer des vidéos jusqu’à 4K à 120 fps, parmi d’autres caractéristiques comme les doubles écrans tactiles permettant aux utilisateurs d’accéder aux paramètres depuis n’importe quel angle tout en maintenant la caméra en position parfaite. Elle propose trois options distinctes de stabilisation électronique de l’image : RockSteady 3.0, HorizonSteady et HorizonBalancing.

La Action 3 est disponible à l’achat sous différentes configurations dès aujourd’hui. Le Bundle Osmo Action 3 Standard est vendu au prix de 359 euros et inclut la Action 3, une batterie Action 3 Extreme, le cadre de protection horizontal-vertical Action 3, le support d’adaptateur à démontage rapide Action 3 et la base adhésive plate Osmo. Le Bundle Osmo Action 3 Adventure est vendu au prix de 459 euros et inclut la Action 3, trois batteries Action 3 Extreme, le cadre de protection horizontal-vertical Action 3, deux supports adaptateurs à ouverture rapide Action 3, une base adhésive Osmo plate et l’étui de batterie multifonctions Action 3.